Зеленая лампа |

Для 9-летнего Вальтера Шляра, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 2309 евро. На счет поступило 1237 евро. Было сделано 859 звонков на благотворительный телефон на сумму 1072 евро.

У мальчика очень редкое и тяжелое генетическое заболевание. Он не ходит самостоятельно, его нельзя оставить одного ни на минуту. Выражается оно в нарушении координации, замедленном развитии движений и речи. 9-летний Вальтер не может самостоятельно обслуживать себя, с ним надо постоянно быть рядом. И все эти годы родители Вальтера сражаются за здоровье сына. Но постоянные реабилитации понемногу дают позитивные результаты, и мальчик уже начал говорить. Помощь нужна маме для оплаты услуг специальной няни по уходу за тяжело больными детьми. На год сумма составляет 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает в помощь Вальтеру до 7 марта. На сайте ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ помощи семье Вальтера.

Эва, мама Вальтера, - известный музыкант. Несколько лет она была первой скрипкой у Гидона Кремера в Kremerata Baltica. Компакт-диск «After Mozart», где Эва Биндере солирует, получил награду Grammy. В 2016 году она была номинирована на Большой музыкальный приз. Концерты, апплодисменты – это внешняя сторона ее жизни. Но практически никто не знает оборотную сторону.

Все случилось, когда Вальтеру был год. Эва тогда была на гастролях в Австрии с оркестром Гидона Кремера. Малыша она взяла с собой. И благодаря этому, он остался жив. Когда ребенку стало плохо, он начал задыхаться, срочно вызвали скорую. Врачи сделали магнитный резонанс и настолько поразились клинической картине, что немедленно вертолетом отправили ребенка в клинику города Грац. К счастью, успели принять срочные меры.

Диагноз мальчика - “некротическая аккутная энцефалопатия”. Болезнь настолько редкая, что таких заболеваний в мире – около 15. Вальтер - чуть ли не единственный из детей, выживших при такой болезни.

В Ригу Валтера привезли практически не реагирующим на окружающий мир. И для родителей мальчика началось «хождение по мукам». Без права на передышку. Эве удалось найти уникального специалиста по работе с такими малышами. Понемногу, шаг за шагом, болезнь поддавалась. И каждое маленькое достижение становилось большой победой.

Жизнь Эвы расписана по минутам – репетиции, концерты, лекции (она профессор в Латвийской музыкальной академии им. Я. Витола). Но главное – любимый сын, на лечение и уход за которым постоянно нужны деньги, и большие... Поэтому остановиться она не имеет права. Сейчас Эва живет с сыном вдвоем, так получилось, что бабушек и дедушек у них нет. Папа мальчика тоже очень любит сына и активно занимается его лечением, но оставить свою работу и сидеть с больным ребенком в нынешней ситуации невозможно.

Чтобы возить Вальтера трижды в неделю (это минимум) на физиотерапии и реабилитации, а также на занятия в специальную школу, готовить, кормить, ухаживать за ним, пока родители работают, нужна специальная няня-сиделка. Оплаченных государством сеансов физиотерапии категорически не хватает. Потому что, когда занятия идут постоянно, прогресс есть, а если их приостановить – прогнозы плохие. Эва берется за любые возможности, чтобы оплачивать дополнительные занятия (каждое, минимум, 20-25 евро), а также няню.

Вальтеру пока что плохо поддаются движения, но он научился хорошо ползать. Год назад ему сделали сложную операцию в Германии - вытягивали суставы по всей длине ног. Мальчик все время пытается встать на ножки, вертикально. Это следующий этап лечения, над которым работает Эва. А потом он сможет понемногу ходить – это обязательно случится, потому что, благодаря всем усилиям, есть очевидный прогресс.

Два года назад Валтер начал говорить. Это тоже было маленьким чудом. Конечно, он отстает в развитии от сверстников, но научился считать, очень любит учиться, с удовольствием смотрит мультики, отлично обращается с планшетом (правая рука функционирует минимально, а левая работает на 75%). И больше всего любит мамину скрипку, мама для него играет классику.

Помощь нужна для оплаты услуг специальной няни по уходу за тяжело больными детьми, которая будет приходить один раз в неделю. На год это 3072 евро.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Валтера Шляра до 7 марта. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ в помощь семье 9-летнего Вальтера.

Помочь можно также перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Valtera Kristiana Šlara ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио [Baltkom](http://www.mixnews om/live/ "") 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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