Зеленая лампа |

Для 9-летнего Вальтера, о котором программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom рассказала во вторник, за три дня собрано 12 111 евро. На счет поступило 10 173 евро. Было сделано 1554 звонка на благотворительный телефон на сумму 1938 евро.

Спасибо всем! Огромная благодарность от Эвы Биндере, мамы Вальтера. Ей непросто было рассказать так откровенно о своих проблемах, но она сделала это ради сына. А вы откликнулись на наш призыв с необыкновенной отзывчивостью. На эту сумму уже можно оплатить услуги специальной няни по уходу за тяжелобольными детьми. А также – реабилитационные курсы на год. И частично оплатить подъемник для коляски.

Еще часть суммы пойдет на оплату реабилитации для маленького Вальтера на следующий год. Это ему очень необходимо, так как год назад мальчику делали сложную операцию по вытягиванию суставов на ногах. Следующий этап, которого нужно добиваться – чтобы мальчик встал на ноги и сделал первые шаги.

Сбор средств продолжается. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Вальтера до 7 марта. В фонде ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ в помощь семье 9-летнего Вальтера.

Мама Вальтера, Эва – известный музыкант. Несколько лет она была первой скрипкой у Гидона Кремера в Kremerata Baltica. Компакт-диск «After Mozart», где Эва Биндере солирует, получил награду Grammy. В 2016 году она была номинирована на Большой музыкальный приз.

Концерты, апплодисменты – это внешняя сторона ее жизни. Но практически никто не знает оборотную сторону. У маленького сына Эвы – тяжелое генетическое заболевание. Болезнь настолько редкая, что таких заболеваний в мире – около 15. Вальтер - чуть ли не единственный из детей, выживших при такой болезни. Выражается болезнь в нарушении координации, замедленном развитии движений и речи. 9-летний Вальтер не ходит, не может самостоятельно обслуживать себя, с ним надо постоянно быть рядом. И все эти годы родители Вальтера сражаются за здоровье сына.

Жизнь Эвы расписана по минутам – репетиции, концерты, лекции (она профессор в Латвийской музыкальной академии им. Я. Витола). Но главное – любимый сын, на лечение и уход за которым постоянно нужны деньги, и большие... Поэтому остановиться она не имеет права.

Эва не жалуется. Реабилитации важны, потому что они дают результаты. Оплаченных государством сеансов физиотерапии категорически не хватает. Потому что, когда занятия идут постоянно, прогресс есть, а если их приостановить – прогнозы плохие. Эва берется за любые возможности, чтобы оплачивать дополнительные занятия (каждое, минимум, 20-25 евро), а также няню.

Два года назад Валтер начал говорить. Это тоже было маленьким чудом. Конечно, он отстает в развитии от сверстников, но научился считать, очень любит учиться, с удовольствием смотрит мультики, особенно про свинку Пеппу и Микки Мауса. Отлично обращается с планшетом (правая рука функционирует минимально, а левая работает на 75%). И, конечно, больше всего любит мамину скрипку, мама для него играет классику. А потом он сможет понемногу ходить – это обязательно случится, потому что, благодаря всем усилиям, есть очевидный прогресс.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Валтера Шляра до 7 марта. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ в помощь семье 9-летнего Вальтера.

Помочь можно также перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Valtera Kristiana Šlara ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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