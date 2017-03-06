Зеленая лампа |

Для 9-летнего Вальтера Шляра, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 15 558 евро. На счет поступило 13 011 евро. Из них на оплату нянечки-ассистента 4788 евро, на реабилитацию 8223 евро. Было сделано 2042 звонка на благотворительный телефон на сумму 2547 евро.

Большое спасибо всем! На эту сумму уже можно оплатить услуги специальной няни по уходу за тяжелобольными детьми. А также – реабилитационные курсы для маленького Вальтера не только на этот год, но и частично - на следующий. И оплатить подъемник для коляски.

У мальчика редкое и тяжелое генетическое заболевание. Болезнь настолько редкая, что таких заболеваний в мире – около 15. Выражается болезнь в нарушении координации, замедленном развитии движений и речи. 9-летний Вальтер не ходит, не может самостоятельно обслуживать себя, с ним надо постоянно быть рядом. И все эти годы родители Вальтера сражаются за здоровье сына.

Постоянные реабилитации понемногу дают результаты. Это ему очень необходимо, так как год назад мальчику делали сложную операцию по вытягиванию суставов на ногах. Следующий этап, которого нужно добиваться – чтобы мальчик встал на ноги и сделал первые шаги.

Два года назад Валтер начал говорить. Это было маленьким чудом. Конечно, он отстает в развитии от сверстников, но научился считать, любит учиться, с удовольствием смотрит мультики, особенно про свинку Пеппу и Микки Мауса. Отлично обращается с планшетом (правая рука функционирует минимально, а левая работает на 75%). И очень любит мамину скрипку, мама, известный музыкант, играет для него классику.

А потом он сможет понемногу ходить – это обязательно случится, потому что, благодаря всем усилиям, есть очевидный прогресс.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Вальтера Шляра до 7 марта. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ в помощь семье 9-летнего Вальтера.

Помочь можно также перечислением:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Valtera Kristiana Šlara ģimenei

Рассказ о маденьком Вальтере и его маме ЗДЕСЬ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!