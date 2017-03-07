Зеленая лампа |

Татьяне для счастья нужно 4 тысячи евро в год – это сумма, которая необходима, чтобы оплатить курс лечения больного сына. Семье взять такие деньги просто негде. А прерывать лечение мальчика нельзя.

На этой неделе благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383(1,42 евро) подключен для 11-летнего Максима Полякова – чтобы мальчик мог получить назначенную врачами реабилитацию.

…Её время расписано по минуткам. И целиком подчинено заботе о сыне. У Максима ДЦП, и воспитывать его Тане непросто. Хотя слово "воспитывать" тут не очень подходит – ещё вопрос, кто кого воспитывает в таких семьях. Родители просто растят своего особенного малыша. Точнее – помогают ему расти.

Это очень простая нехитрая история. Таня приехала в Ригу из Резекненского района сразу после школы – в родных местах для девушки работы не было. Устроилась кассиром в супермаркете. Вскоре вышла замуж за парня из своей деревни. Обосновались в Риге. Максим был желанный для всей большой староверской семьи ребенок. Когда малыш родился, врачи констатировали у него порок сердца. В 7,5 месяцев ему сделали операцию. Мальчик был очень слабенький, и его пришлось долго выхаживать. Первое время у мальчика не было рефлексов и кормили его через зонд. Всё внимание было сосредоточено на кардиологических проблемах, поэтому отставание в развитии поначалу не заметили.

Максим не то что не вставал на ножки, но долго не садился, не переворачивался, не ползал. Диагноз ДЦП поставили уже после года. Врачи родителей не обнадеживали – «лежачий» сценарий и инвалидная коляска... Глядя сегодня на жинерадостного шустрого Максима, в это трудно поверить.

В маленькой однокомнатной «малосемейке», где Максим живет с родителями, на центральной полочке на самом почетном месте стоит фотография, на которой запечатлен тот момент, когда он впервые смог самостоятельно встать на ноги – это было четыре года назад в санатории во время курса реабилитации. В детском садике он уже по группе передвигался, опираясь на ходунки. В первый класс его повезли в инвалидной коляске. Самостоятельно хоить он начал только два года назад. А сейчас почти уверенно ходит, только с координацией пока есть проблемы. Но это со временем решается с помощью интенсивной реабилитации.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Максима до 14 марта.

В фонде ziedot.lv открыт специальный проект «Помощь Максиму Полякову»

То есть прогресс очень хороший. Недавно Максим научился плавать под водой – мама отвела его на занятия в бассейн, он нырнул и вдруг поплыл. А после недавнего курса дельфинотерапии мальчик заговорил – пока что по слогам, но мама Таня его хорошо понимает. И от этого она – на седьмом небе от счастья.

Татьяна не жалуется. Она вообще очень простой и конкретный человек. Конечно, она признает, что ей трудно. Тем более, что все бабушки и дедушки живут далеко - под Резекне. Она старается не думать о том, что растить особого ребенка – это тяжело. Татьяна считает, что просто такой ребенок требует больше осознанности родителей, больше терпения, больше внимания.

Таня очень немногословна - не копаетcя в себе, не анализирует закономерности, не ищет скрытых смыслов, просто принимает жизнь такой как есть. Наверное, это староверская черта -- не жаловаться на судьбу и попусту не стенать, хранить твердость духа и доверие судьбе. У них на все воля Божья, а тяготы – просто часть жизни: "Кто стонет, тот Бога гонит".

И конечно, они с мужем верят в лучшее. И считают, что с сыном им повезло. Он cам ходит! Он начал говорить! Он учится в школе! Знает буквы и цифры. А самое главное – он очень добрый и ласковый. Для него нет плохих людей – он доверчиво распахивает душу любому человеку, даже незнакомому. Чтобы понять, что у ребенка в душе, надо посмотреть, что он любит. Пока мы были в гостях у этой семьи, Максим продемонстрировал нам своё главное сокровище – в маленьком круглом аквариуме у него живет синяя вуалехвостая рыбка – она машет в воде плавниками, как крыльями, а её хвост похож на волшебную вуаль. Это подарок на день рождения.

Самая любимая игрушка – плюшевый бобик, похожий на золотистого ретривера, в обнимку с которым мальчик засыпает с детства. На третьем месте – музыкальный пластмассовый телефон, поющий детские песенки. И вот все эти свои сокровища Максим готов был нам немедленно подарить. Он очень добрый мальчик.

Особенно нравятся Максиму песня про Антошку и песня Чебурашки. На стене висит говорящая азбука для занятий – мальчик нажимает на кнопки и слушает стишки про разные буквы. Чаще всего -- букву «Д», потому что на картинке нарисован дельфин. Максим и Таня мечтают снова поехать на курс дельфинотерапии. То, что сын после занятий с дельфинами заговорил, родители считают настоящим чудом.

Ещё Максим с удовольствием возится с конструктором и кубиками, любит собирать паззлы и играть с машинками. В последнее время любимое занятие Максима – смотреть в интернете видеоролики про разные марки машин. Один из любимых его мультфильмов – про свинку Пэпу.

После нашей встречи Таня повела Максима на занятия в компьютерный кружок. А к пяти вечера ей на работу – она заступает во вторую смену кассиром в супермаркет. К этому времени домой возвращается папа и ее сменяет – у них всё по чёткому графику.

И хотя ни времени, ни средств, ни сил на особые развлечения для себя у Татьяны нет, есть у неё отдушина -- она выращивает орхидеи. Подоконник в их единственной комнате напоминает оранжерею. А у Максима есть даже специальная смешная лейка в форме слоника c хоботом -- он помогает маме поливать цветы.

Конечно, Максиму нужны постоянные занятия и реабилитации. То, что оплачивает государство – крайний минимум. Чтобы ребенок развивался и не откатывался назад, этого категорически недостаточно. Семья просит помощи на лечение и реабилитацию Максима в 2017 году. На оплату комплексного курса, который Максиму назначили врачи, им нужно собрать 4029 евро.

Это реабилитация в медицинском центре «Кенгарагс» (логопед, эрготерапевт, занятия в бассейне, физиотерапия, занятия по методике Монтесори), реабилитация в санатории “Яункемери” и дельфинотерапия.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Максима до 14 марта.

В фонде ziedot.lv открыт специальный проект «Помощь Максиму Полякову»

Деньги можно перевести также на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Maksimam Poļakovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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