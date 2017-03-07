"Зеленая лампа": шанс для Максима Полякова

фото

Зеленая лампа | 7 марта 2017 года, 07:00

Татьяне для счастья нужно 4 тысячи евро в год – это сумма, которая необходима, чтобы оплатить курс лечения больного сына. Семье взять такие деньги просто негде. А прерывать лечение мальчика нельзя.

На этой неделе благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383(1,42 евро) подключен для 11-летнего Максима Полякова – чтобы мальчик мог получить назначенную врачами реабилитацию.

…Её время расписано по минуткам. И целиком подчинено заботе о сыне. У Максима ДЦП, и воспитывать его Тане непросто. Хотя слово "воспитывать" тут не очень подходит – ещё вопрос, кто кого воспитывает в таких семьях. Родители просто растят своего особенного малыша. Точнее – помогают ему расти.

Это очень простая нехитрая история. Таня приехала в Ригу из Резекненского района сразу после школы – в родных местах для девушки работы не было. Устроилась кассиром в супермаркете. Вскоре вышла замуж за парня из своей деревни. Обосновались в Риге. Максим был желанный для всей большой староверской семьи ребенок. Когда малыш родился, врачи констатировали у него порок сердца. В 7,5 месяцев ему сделали операцию. Мальчик был очень слабенький, и его пришлось долго выхаживать. Первое время у мальчика не было рефлексов и кормили его через зонд. Всё внимание было сосредоточено на кардиологических проблемах, поэтому отставание в развитии поначалу не заметили.

фото

Максим не то что не вставал на ножки, но долго не садился, не переворачивался, не ползал. Диагноз ДЦП поставили уже после года. Врачи родителей не обнадеживали – «лежачий» сценарий и инвалидная коляска... Глядя сегодня на жинерадостного шустрого Максима, в это трудно поверить.

В маленькой однокомнатной «малосемейке», где Максим живет с родителями, на центральной полочке на самом почетном месте стоит фотография, на которой запечатлен тот момент, когда он впервые смог самостоятельно встать на ноги – это было четыре года назад в санатории во время курса реабилитации. В детском садике он уже по группе передвигался, опираясь на ходунки. В первый класс его повезли в инвалидной коляске. Самостоятельно хоить он начал только два года назад. А сейчас почти уверенно ходит, только с координацией пока есть проблемы. Но это со временем решается с помощью интенсивной реабилитации.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Максима до 14 марта.

В фонде ziedot.lv открыт специальный проект «Помощь Максиму Полякову»

То есть прогресс очень хороший. Недавно Максим научился плавать под водой – мама отвела его на занятия в бассейн, он нырнул и вдруг поплыл. А после недавнего курса дельфинотерапии мальчик заговорил – пока что по слогам, но мама Таня его хорошо понимает. И от этого она – на седьмом небе от счастья.

Татьяна не жалуется. Она вообще очень простой и конкретный человек. Конечно, она признает, что ей трудно. Тем более, что все бабушки и дедушки живут далеко - под Резекне. Она старается не думать о том, что растить особого ребенка – это тяжело. Татьяна считает, что просто такой ребенок требует больше осознанности родителей, больше терпения, больше внимания.

Таня очень немногословна - не копаетcя в себе, не анализирует закономерности, не ищет скрытых смыслов, просто принимает жизнь такой как есть. Наверное, это староверская черта -- не жаловаться на судьбу и попусту не стенать, хранить твердость духа и доверие судьбе. У них на все воля Божья, а тяготы – просто часть жизни: "Кто стонет, тот Бога гонит".

И конечно, они с мужем верят в лучшее. И считают, что с сыном им повезло. Он cам ходит! Он начал говорить! Он учится в школе! Знает буквы и цифры. А самое главное – он очень добрый и ласковый. Для него нет плохих людей – он доверчиво распахивает душу любому человеку, даже незнакомому. Чтобы понять, что у ребенка в душе, надо посмотреть, что он любит. Пока мы были в гостях у этой семьи, Максим продемонстрировал нам своё главное сокровище – в маленьком круглом аквариуме у него живет синяя вуалехвостая рыбка – она машет в воде плавниками, как крыльями, а её хвост похож на волшебную вуаль. Это подарок на день рождения.

фото

Самая любимая игрушка – плюшевый бобик, похожий на золотистого ретривера, в обнимку с которым мальчик засыпает с детства. На третьем месте – музыкальный пластмассовый телефон, поющий детские песенки. И вот все эти свои сокровища Максим готов был нам немедленно подарить. Он очень добрый мальчик.

Особенно нравятся Максиму песня про Антошку и песня Чебурашки. На стене висит говорящая азбука для занятий – мальчик нажимает на кнопки и слушает стишки про разные буквы. Чаще всего -- букву «Д», потому что на картинке нарисован дельфин. Максим и Таня мечтают снова поехать на курс дельфинотерапии. То, что сын после занятий с дельфинами заговорил, родители считают настоящим чудом.

фото

Ещё Максим с удовольствием возится с конструктором и кубиками, любит собирать паззлы и играть с машинками. В последнее время любимое занятие Максима – смотреть в интернете видеоролики про разные марки машин. Один из любимых его мультфильмов – про свинку Пэпу.

После нашей встречи Таня повела Максима на занятия в компьютерный кружок. А к пяти вечера ей на работу – она заступает во вторую смену кассиром в супермаркет. К этому времени домой возвращается папа и ее сменяет – у них всё по чёткому графику.

И хотя ни времени, ни средств, ни сил на особые развлечения для себя у Татьяны нет, есть у неё отдушина -- она выращивает орхидеи. Подоконник в их единственной комнате напоминает оранжерею. А у Максима есть даже специальная смешная лейка в форме слоника c хоботом -- он помогает маме поливать цветы.

Конечно, Максиму нужны постоянные занятия и реабилитации. То, что оплачивает государство – крайний минимум. Чтобы ребенок развивался и не откатывался назад, этого категорически недостаточно. Семья просит помощи на лечение и реабилитацию Максима в 2017 году. На оплату комплексного курса, который Максиму назначили врачи, им нужно собрать 4029 евро.

Это реабилитация в медицинском центре «Кенгарагс» (логопед, эрготерапевт, занятия в бассейне, физиотерапия, занятия по методике Монтесори), реабилитация в санатории “Яункемери” и дельфинотерапия.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Максима до 14 марта.

В фонде ziedot.lv открыт специальный проект «Помощь Максиму Полякову»

Деньги можно перевести также на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Maksimam Poļakovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!

Комментарии