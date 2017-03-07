Зеленая лампа |

Для 9-летнего Вальтера Шляра, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 16150 евро. Всего на счет поступило 13 468 евро. Было сделано 2150 звонков на благотворительный телефон на сумму 2682 евро.

Большое спасибо всем! На эту сумму можно оплатить услуги специальной няни по уходу за тяжелобольными детьми. А также – реабилитационные курсы для маленького Вальтера не только на этот год, но и частично - на следующий. И оплатить подъемник для коляски.

У мальчика редкое и тяжелое генетическое заболевание. И все эти годы родители Вальтера сражаются за здоровье сына. Реабилитации ему очень нужны, так как год назад мальчику делали сложную операцию по вытягиванию суставов на ногах. Следующий этап, которого нужно добиваться – чтобы мальчик встал на ноги и сделал первые шаги. Мама Вальтера, известный музыкант Эва Биндере, и его семья сердечно благодарят всех помогающих за потрясающую отзывчивость и тепло. Мы верим, что маленький Вальтер сможет встать на ноги и ходить. Спасибо вам за участие в добром деле!

Рассказ о маденьком Вальтере и его маме ЗДЕСЬ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!