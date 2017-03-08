Зеленая лампа |

Для 11-летнего Максима Полякова, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 688 евро. На счет мальчика поступило 379 евро. Был сделан 231 звонок на благотворительный телефон на сумму 309 евро. Максим с рождения болен детским церебральным параличом.

Помощь нужна для оплаты годового курса реабилитации стоимостью 4029 евро. Два год назад мальчик начал ходить и говорить. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Максима до 14 марта.

Это очень простая нехитрая история. Таня приехала в Ригу из Резекненского района сразу после школы – в родных местах для девушки работы не было. Устроилась кассиром в супермаркете. Вскоре вышла замуж за парня из своей деревни. Обосновались в Риге. Максим был желанный для всей большой староверской семьи ребенок. Когда малыш родился, врачи констатировали у него порок сердца. В 7,5 месяцев ему сделали операцию. Мальчик был очень слабенький, и его пришлось долго выхаживать. Всё внимание было сосредоточено на кардиологических проблемах, поэтому отставание в развитии поначалу не заметили.

Диагноз ДЦП поставили уже после года. Врачи родителей не обнадеживали – «лежачий» сценарий и инвалидная коляска... Глядя сегодня на жинерадостного шустрого Максима, в это трудно поверить.

В маленькой однокомнатной «малосемейке», где Максим живет с родителями, на центральной полочке на самом почетном месте стоит фотография, на которой запечатлен тот момент, когда он впервые самостоятельно встал на ноги – это было четыре года назад в санатории во время курса реабилитации.

В детском садике он уже по группе передвигался, опираясь на ходунки. В первый класс его повезли в инвалидной коляске. Самостоятельно хоить он начал только два года назад. А сейчас почти уверенно ходит, только с координацией пока есть проблемы. Но это со временем решается с помощью интенсивной реабилитации.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Максима до 14 марта.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный проект «ПОМОЩЬ МАКСИМУ ПОЛЯКОВУ»

То есть прогресс очень хороший. А после недавнего курса дельфинотерапии мальчик заговорил – пока что по слогам, но мама Таня его хорошо понимает. Татьяна не жалуется. Она вообще очень простой и конкретный человек. Конечно, она признает, что ей трудно. Тем более, что все бабушки и дедушки живут далеко - под Резекне. Она старается не думать о том, что растить особого ребенка – это тяжело. Конечно, они с мужем верят в лучшее. И считают, что с сыном им повезло. Максим - очень добрый и ласковый.

Конечно, мальчику нужны постоянные занятия и реабилитации. То, что оплачивает государство – крайний минимум. Чтобы ребенок развивался и не откатывался назад, этого категорически недостаточно. Семья просит помощи на лечение и реабилитацию Максима в 2017 году. На оплату комплексного курса, который Максиму назначили врачи, им нужно собрать 4029 евро.

Это реабилитация в медицинском центре «Кенгарагс» (логопед, эрготерапевт, занятия в бассейне, физиотерапия, занятия по методике Монтесори), реабилитация в санатории “Яункемери” и дельфинотерапия.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Максима до 14 марта.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный проект «Помощь Максиму Полякову»

Деньги можно перевести также на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Maksimam Poļakovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!