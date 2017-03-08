Зеленая лампа |

Во вторник в Риге начались Дни Казиника, особенный праздник музыки и культуры. А сам Михаил Казиник, скрипач, искусствовед, философ, культуролог, писатель, режиссер, эксперт Нобелевского комитета (все его ипостаси можно перечислять очень долго) между пресс-конференцией и концертом романсов Рахманинова в Малой Гильдии успел заглянуть на радио Baltkom, чтобы вместе с нами включить Зеленую лампу.

Кем Михаил Казиник сам себя определяет прежде всего? «Мне это все равно. Чем старше я становлюсь, тем меньше у меня желания перечислять статусы и вспоминать, кто я. Когда мне говорят, что я гений, я подхожу к зеркалу и корчу сам себе смешную рожицу – вот он, гений, академик, - улыбнулся наш гость. - Я ужасно люблю юмор, шутки, розыгрыши. А свою деятельность определяю как культурологию. Все, что я делаю - это о культуре. Книги, постановки театральные, телепрограммы, передачи... Я стараюсь называть разные коды и сказать важные вещи для тех, кто может это понять».

Свою миссию он определяет так: «Всякое великое искусство – это передатчик, а человек, который не настроен на его частоту, – испорченный приемник. Я его ремонтирую».

В начале программы мы включили фрагмент уникальной записи – Михаил Казиник играет на скрипке Гварнери дель Джезу. Он улыбнулся и рассказал, что эту скрипку однажды ему принесли домой на сутки. И это одна из лучших скрипок мира, на которой играл ученик и друг Паганини. Звучит она просто удивительно.

Казиник убежден, что музыка лечит. Сам он придумал интересный проект инновационной программы музыкотерапии для детей больных детским церебральным параличом и аутизмом. И проводил занятия с маленькими пациентами в аюрведическом центре в городе Белая церковь. Реакция детей была поразительной. После этих занятий зафиксированы необычные результаты -- например, ребенок начинает шевелить до этого неподвижной кистью руки... Или разжимает сжатый кулачок, берет смычок и начинает им водить...

«Мне удалось показать, что через музыку, через специальные коды можно распрямлять детей, восстанавливать движения, - рассказал музыкант. - Если при ДЦП не сильно задет мозг, то ребенок может стать намного более интересным человеком, чем даже здоровый ребенок. Такие дети, если с ними заниматься, часто добиваются больших успехов в духовной сфере, в литературе, музыке. Я знаю много таких примеров. Конечно, людям трудно и нужно им помогать. Но ничего невозможного нет».

История этого проекта рассказана в фильме «Целительная сила музыки. Казиник», который можно найти в интернете и на сайте Михаила Казиника. «На самом деле многие гении были аутистами. Знаете что такое синдром Аспергера (одна из форм аутизма)? Человек очень внимательно наблюдает детали и абсолютно равнодушен к социуму. Вот вам одна из формул гениальности, - подедился своими наблюдениями гость «Зеленой лампы». - Социум способен разрушить гения. А концентрация на уникальных созвучиях, узорах, формах, сочетаниях красок -– это подлинное место для развития таланта, гения. Моцарт и Эйнштейн имели синдром аспергера. Даже Бетховен был аутистом. Стопроцентный аутист не контактен в мире, но если это 50 процентов – то человек может поразить чудом. Среди людей с аутизмом много великих художников, писателей, музыкантов.

А на вопрос, почему он вдруг стал этим всем заниматься, Михаил Казиник ответил так: «Я думаю обо всем, что связано с развитием человеческого духа и тела. Потому что наблюдаю и понимаю, что мир идет не к лучшему, цивилизация идет к закату, и мы каждый день уступаем попсовому мышлению, агрессивности, пошлости... Социум часо загоняет человека в тупик. Что здесь важно? Оттащить от этого хотя бы какое-то количество людей, осветлить, просветить, избавить от фобий и комплексов, открыть личностное начало – через великую музыку, поэзию, через искусство. То , что я могу сделать, я буду делать до последнего слова в своей жизни».

Перед тем, как отправиться на рахманиновский вечер в Малую Гильдию, Михаил Казиник пригласил всех на уникальный концерт «Безумие гениев», который пройдет 10 марта в церкви Торнякалнса. И поздравил всех женщин с 8 марта:

«Нет ни одной оперы или великой картины, которые не были бы вдохновлены женщиной. Спасибо вам, дорогие, за все симфонии, за все стихи поэтов. Будьте и вдохновляйте нас дальше. И тогда мы будем творить. С праздником!»

На этой неделе программа «Зеленая лампа» помогает 11-летнему Максиму Полякову собрать средства на годовой курс реабилитации.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Максима до 14 марта. СЧЕТ помощи ЗДЕСЬ.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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