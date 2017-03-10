Зеленая лампа |

Максиму 11 лет. Он из очень простой скромной семьи. Мама работает на пол-ставки кассиром в супермаркете. Бабушки и дедушки - в деревне под Резекне. Живет мальчик с родителями в однокомнатной "малосемейке". Из-за диагноза ДЦП ему нужны постоянные реабилитации и занятия -- он очень старается: в первый класс его ещё повезли в инвалидной коляске, а в 8 лет он пошел. Два года назад после курса занятий с дельфинами начал говорить. Учится в школе и делает успехи. Прерывать занятия нельзя. Cейчас мама Татьяна просит помощи для оплаты годового курса лечения.

Для 11-летнего Максима Полякова, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 1675 евро. На счет мальчика поступило 869 евро. Было сделано 632 звонка на благотворительный телефон на сумму 806 евро.

Максим с рождения болен Детским церебральным параличом. Помощь нужна для оплаты годового курса реабилитации стоимостью 4029 евро. Два год назад мальчик начал ходить и говорить.Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Максима до 14 марта.

Это очень простая нехитрая история. Таня приехала в Ригу из Резекненского района сразу после школы – в родных местах для девушки работы не было. Устроилась кассиром в супермаркете. Вскоре вышла замуж за парня из своей деревни. Обосновались в Риге. Максим был желанный для всей большой староверской семьи ребенок. Когда малыш родился, врачи констатировали у него порок сердца. В 7,5 месяцев ему сделали операцию. Мальчик был очень слабенький, и его пришлось долго выхаживать. Все внимание было сосредоточено на кардиологических проблемах, поэтому отставание в развитии поначалу не заметили.

Диагноз ДЦП поставили уже после года. Врачи родителей не обнадеживали – «лежачий» сценарий и инвалидная коляска... Глядя сегодня на жинерадостного шустрого Максима, в это трудно поверить.

Сейчас он почти уверенно ходит, только с координацией пока есть проблемы. Но это со временем решается с помощью интенсивной реабилитации.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Максима до 14 марта.

В фонде ZIEDOT.LV открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Мальчику нужны постоянные занятия и реабилитации. То, что оплачивает государство – крайний минимум. Чтобы ребенок развивался и не откатывался назад, этого категорически недостаточно. Семья просит помощи на лечение и реабилитацию Максима в 2017 году. На оплату комплексного курса, который Максиму назначили врачи, им нужно собрать 4029 евро.

Это реабилитация в медицинском центре «Кенгарагс» (логопед, эрготерапевт, занятия в бассейне, физиотерапия, занятия по методике Монтесори), реабилитация в санатории “Яункемери” и дельфинотерапия.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Максима до 14 марта.

В фонде ZIEDOT.LV открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

Деньги можно перевести также на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Maksimam Poļakovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!