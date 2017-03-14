Зеленая лампа |

Таких детей, как Тимофей, в Латвии всего 12. У него редкое заболевание – синдром Уильямса. Тима уже перенес две операции на сердце. Мальчику нужна серьезная реабилитация. Оплаченных государством курсов (два раза в год по 10 сеансов) категорически не хватает. С такими детьми нужно заниматься каждый день, тогда есть результаты. Все деньги в семье идут на лечение сына.

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Тимофея Окулевича открыт специальный СЧЁТ ПОМОЩИ

На годовую реабилитацию Тимы семье нужно собрать 2274 евро.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Тимофея Окулевича до вторника, 21 марта. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

"Если попал в беду - только свисни!"

Тимофей очень доверчивый и открытый. Он торопится говорить, хотя произносит слова ещё нечетко и не всегда понятно. А ещё недавно он вообще не разговаривал. Он очень любит рассказывать про школу. На вопрос «Какая у тебя учительница?» Тимофей хитро прищуривается и выдаёт: «Если попал в беду – только свистни! Вот такая». Это из его любимого мультика «Щенячий патруль».

Тима быстро перечисляет героев мультфильма – весёлых щенков: Маршал , Гончик, Крепыш,Рокки... Они ему очень по душе, потому что дружба и взаимовыручка помогают им всем вместе преодолевать любые препятствия. А дома, в Олайне, его ждет самая настоящая собака – терьерчик по имени Маруся. Они с Тимой большие друзья.

Тимофей – очень долгожданный ребенок. Маме по состоянию здоровья долго не разрешали рожать. Тима появился на свет очень маленьким -- весил всего 2360 г. Врачи выписали его с мамой домой, в Олайне, не найдя отклонений. Ребенок был слабенький и много плакал.

«Какое счастье, что у нас замечательный семейный врач, Винета Яункике, - рассказывает мама Мария. - Она пришла к нам через два дня и во время осмотра Тимы услышала шумы в сердце. Тут же отправила нас в Детскую больницу на обследование. Оказалось – проблемы с сердцем. Первую операцию Тиме сделали, когда ему еще не было двух месяцев. А перед операцией мы его успели покрестить». И началось лечение и реабилитации.

В семь месяцев сделали генетический анализ. Оказалось, что у мальчика редкая болезнь – синдром Уильямса (генетические проблемы с сердцем и, как следствие, отставание в развитии). Таких детей в Латвии всего 12.

«Очень часто я прихожу к врачам и сама рассказываю им, что это за диагноз и как с ним справляться. Они, как правило, с таким впервые сталкиваются», - говорит Мария. Два года назад Тиме сделали еще одну сложную операцию на сердце в клинике Германии.

Родители использовали все возможные варианты реабилиатций, чтобы вытянуть мальчика. И у них это получалось, хотя требовало абсолютной сосредоточенности на ребенке и днем, и ночью. В год и 7 месяцев мальчик начал ходить.

Ди-джей Тимоха

Пока мы с Марией беседуем, Тимофей решает примеры, открыв листики с домашним заданием. Очень быстро, в уме, складывает цифры и записывает результат. Потом, услышав музыку, начинает пританцовывать. И объясняет, что в будущем хочет стать ди-джеем. Называть его будут «Ди-джей Тимоха».

«У него это любимое занятие, - объясняет Мария. – устраивает себе ди-джейский пульт из всяких подручных средств, надевает наушники и пальчиками крутит «диски». Обычно это CD-диски, на которых Мария хранит фотографии. Она по профессии – фотограф. Правда, работать не получается, все время надо быть с сыном. Но фотодело для нее – творческое занятие для души.

Учится Тима во 2-м классе специальной школы. Мама каждый день возит его из Олайне в Ригу. А потом, после уроков, на всевозможные занятия – к логопеду, физиотерапевтам, на массаж. Мама также нашла ему учителя из школы интеллектуального развития. С такими особенными детьми, чтобы преодолеть задержки в развитии, нужно заниматься каждый день, тогда есть результаты. «Как только мы останавливаемся и делаем перерыв – это сразу откат на два шага назад. Нужно все время идти вперед», - говорит Мария. Это у нее проверено опытом. Поэтому все деньги в семье идут на лечение сына. Папа очень много работает, они стараются справляться сами. Но все-таки средств не хватает. Поэтому мама Тимофея просит поддержки.

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Тимофея Окулевича открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ

На годовую реабилитацию Тимы семье нужно собрать 2274 евро.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom — 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Тимофея Окулевича до вторника, 21 марта. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

Чудо с дельфинами

Очень хорошие результаты в лечении дает также рейттерапия – занятия с лошадками. Мама возит Тиму в Марупе, там у него есть замечательный тренер Диана и любимая лошадка по кличке Флорида. Занятия помогают мальчику стабилизировать равновесие, он стал лучше ходить.

Но самые поразительные результаты дали дельфины. После предыдущей поездки на дельфинотерапию в Минск Тима, до этого говоривший кратко и, в основном, отдельные слова, вдруг начал болтать взахлеб. Сейчас он торопится рассказать все, что может и что накопилось у него за годы молчания.

"Когда-то логопед посоветовал Тиме петь, пропевать звуки. И через звуки учиться говорить. Это помогло. Но дельфины, конечно, сделали чудо. После дельфинотерапии он вдруг начал не только говорить, но сочинять и рассказывать сказки. "Про зайчика, медведя, про крокодила", - серьезно уточняет Тимофей.

"Сейчас нам очень нужно еще раз повезти сына в дельфинарий в Минск. И закрепить успехи. Поэтому решились переступить через себя и попросить помощи", - говорит Мария.

"Раз Бог дает такого, особенного, ребенка, значит надо его любить и растить. И постараться сделать так, чтобы он, когда вырос, был не лишним в обществе, а оказался полезен. Конечно, для этого нужно очень много усилий и труда", - считает Мария.

9-летний Тима каждый день делает маленькие шаги на пути к здоровью. Это хороший и добрый маленький человек. У него получается, он старается, надо только помогать. На годовую реабилитацию для Тимофея семье не хватает 2274 евро.

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Тимофея Окулевича открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ

На годовую реабилитацию Тимы семье нужно собрать 2274 евро.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom — 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Тимофея Окулевича до вторника, 21 марта. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

Деньги можно также перечислить на счет Тимофея Окулевича

Счет для пожертвований

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Timofejam Okuļevičam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!