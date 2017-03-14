Зеленая лампа |

Для 11-летнего Максима Полякова, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала в прошлый вторник, собрано 3692 евро. На счет поступило 2344 евро. Было сделано 1068 звонков на благотворительный телефон на сумму 1348 евро.

Помощь пойдет на оплату годового курса реабилитации мальчику, больному детским церебральным параличом.

Шансов на нормальное развитие Максиму не давали. Но мама не сдавалась. Ходить мальчик начал всего два года назад, а сейчас в его развитии – большой прогресс. Реабилитации дают конкретные результаты. Большое спасибо всем, кто помогал Максиму.

Историю Максима Полякова и его мамы Тани можно прочитать ЗДЕСЬ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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