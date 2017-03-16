Зеленая лампа |

Красивейшее здание Латвийской Академии художеств им. Я. Розенталя (ЛАХ) от радио Baltkom - буквально через дорогу. Во вторник в программе "Зеленая лампа" мы встречали “начальника” всей этой красоты”, известного художника и ректора Академии Алексея Наумова.

Услышав слово «начальник», он засмеялся и уточнил: “Наша Академия с давних времен – остров творческой Свободы. И в советские времена была такой. В отношениях преподавателей и студентов нет никакой диктатуры, только уважение, и можно услышать разные мнения и взгляды на художественный процесс”.

И в самом деле, это так. Совсем недавно в Академии проходила оригинальная выставка «9 голов. Художник в должности ректора». Были представлены все ректоры ЛАХ, начиная с 1921 года - Вильгельм Пурвитис, Индулис Зариньш, Эдгар Илтнер, Отто Скулме, Лео Свемп... И Алексей Наумов тоже в этом ряду. Изюминкой выставки стало ее оформление - портреты ректоров можо было наблюдать через банки с водой, которые стали своеобразными линзами...

«Идею придумали студенты. Они исследовали тему - как объединить профессию ректора с творчеством. Издали альбом, устроили выставку. Получилось интересно», - пояснил ректор Наумов.

Когда Зеленую лампу включает художник, она горит особенно ярко, предположили мы. А художник отметил: «Зеленый - один из моих самых любимых цветов. Это цвет надежды».

У Алексея Наумова много престижных наград (в том числе и орден от президента Италии), у него состоялось более 60 выставок в Латвии и за рубежом. В 2015 году в помещении Рижской биржи прошла выставка «Очарование Прованса», где рядом с работами Сезанна, Ван Гога и Пикассо, были выставлены и картины Наумова, которые называют «очарованными пейзажами».

Картина Алексея Наумова "Сен-Тропе".

“Эти работы были сделаны в Провансе, я долго искал место, выбирал... Для меня большая честь – участие в выставке в такой «компании». Но, мне кажется, никто не был против, - улыбается художник. – Помню, когда писал Средиземное море, полотно менялось вместе с морем. Сначала там на волнах 20 кораблей, потом остается пять, потом три, а от остальных – только шлейф на воде, море движется, меняется и меняет картину...

А в Сен-Тропе я работал прямо на берегу, в окружении купающихся людей. Они бегали, ныряли, брызги летели на меня – и это замечательно. Надо считаться со средой, с волнами, с чайками, с детьми... Это живое”.

Живописцу важно получать впечатления, видеть мир. Студентам Академии художеств в этом помогает фонд Тетеревых. “У нас на 5 лет заключен договор, большая программа. Фонд дает возможность многим студентам сделать выставку, издать каталог, устроить творческие поездки вместе с преподавателями. Это меценатство, как в старые времена. У нас сложилось очень хорошее сотрудничество”, - подчеркнул Алексей Наумов. А в 2015 году Борису и Инаре Тетеревым было присвоено звание Почетных членов Латвийской Академии художеств.

Борис Тетерев и Алексей Наумов на выставке "Очарование Прованса", которая прошла в Рижской бирже в 2015 г.

У студентов ЛАХ много интересных проектов. Сейчас, например, они участвуют в конкурсе по раскрашиванию стен рижских детских садов и школ. Проект называется “Цвет приходит в город”. «Искусство может менять и среду, и настроение, и энергетику. Получаются яркие цветные здания, и город меняется. Расписано уже 14 объектов, и проект продолжается”, - рассказал ректор ЛАХ.

Есть у Академии также хорошее сотрудничество с Детской клинической больницей. “Наши студенты с радостью в нем участвуют. Расписали стены в детской больнице. Это очень важно, потому что там как раз помещения, где проходят неприятные процедуры – тяжелое место для детей. Сейчас эти стены несут радость. Кстати, зеленый цвет там превалирует”, - рассказал гость.

Участвуя в проекте для слабовидящих людей, будущие художники из ЛАХ сделали Букварь с выпуклыми рисунками. А сотрудничество с интернатом для детей с инвалидностью переросло в красивую выставку керамики. “Мы пригласили детей в Академию, дали им тарелки и краски для росписи, а потом, после обжига, получилась экспозиция. Знаете, некоторые работы были просто космические. Еще раз мы убедились, что искусство может менять все. У нас была совместная поездка на катамаране, мы там рисовали. Дети были разные – кто-то не говорил, кто-то не улыбался... Но через какое-то время нам показали их общую фотографию, и я поразился тому, как они поменялись!”

Ректор Наумов иллюстрирует детские книжки. (Его жена Анита Паэгле – известный иллюстратор, лауреат премии Андерсена). Например, про принцессу Аурелию, каникулы Кота и другие сказки. Для того, чтобы проиллюстрировать сказку о путешествии Кота, Петуха и Собаки по Даугаве, Алексей лично отправился в экспедицию по реке по маршруту героев сказки – осмотреть “объекты” и выход в море. Получилась красивая и познавательная детская книжка.

“Детские иллюстрации очень важны для развития, - считает художник. – Каждый год в Болонье проходит выставка, где издательства со всего мира представляют детские книги. В этом году в ней будут участвовать и наши студенты-иллюстраторы”, - рассказал художник. А у самого Наумова любимая детская сказка – про Буратино и Золотой ключик. А также “Незнайка на Луне”, где с мягкой иронией предсказано многое из того, что в мире происходит сегодня.

Как прививать ребенку художественный вкус? С чего начинать? – спросили мы ректора ЛАХ. “Нужно дать ребенку краски, гуашь или акрил, и пусть он сам нарисует то, что хочет и как видит. А потом вести его в музей. Конечно, никакой талант не отменяет базовых знаний и техники. Но когда-то известный абстрактный живописец Хуан Миро в ответ на упреки (мол, “так может каждый ребенок”) сказал: “Если бы я мог сделать рисунок, как ребенок, я был бы абсолютно счастлив”. У детей все линии – от Бога”.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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