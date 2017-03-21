Зеленая лампа |

"Может быть, это не правда? Может быть, это просто сон? С тех пор как я узнал диагноз, я - как между небом и землей. Понял, что жизнь коротка, очень коротка, и каждый день молю Господа о помощи. Еще недавно у меня было всё хорошо. Я встретил свою единственную женщину и мечтал реализовать все цели и желания, которые касаются нас обоих. Но с июня 2015 года в один момент моя жизнь перевернулась с ног на голову...", - такое письмо написал рижанин Игорь Макаров. Сейчас ему нужна помощь.

Этот рассказ - о жизни, в которую пришла любовь. Пришла почти одновременно с тяжелой болезнью. От болезни есть лекарство. Но оно баснословно дорогое… Жизнь можно спасти. Но для этого приходится переступить через себя и обратиться к людям.

Игорь Макаров – сильный и стойкий мужчина. Сейчас ему 48 лет. Началась беда два года назад – стала набухать родинка на ноге. Игорь сначала не обратил на это внимания. Потом пятнышко начало кровоточить. И он пошел к врачу.

Когда родинку удалили и сделали анализы, врачи огорошили Игоря диагнозом – меланома. Рак кожи. Как обухом по голове. Он только начал в свои 46 лет второй виток жизни – встретил любимую женщину, радовался каждому проведенному с ней дню, сочинял песни, начал работать в фирме по производству мебели (у него золотые руки)…

Дальше - срочная операция, удаление воспаленных лимфоузлов, повторная операция, иммунная терапия… Всего операций было три. Сражение с болезнью идет очень тяжелое, но нельзя сдаваться.

Было испробовано уже много разных методов лечения. Сейчас консилиум врачей сделал заключение, что единственное, что может эффективно помочь Игорю – курс очень дорогого нового лекарства Vemurafenib (Zelboraf). Стоимость годового курса - 51432 евро.

Обратиться за помощью ему было сложно. Уговорила жена Ирина – она полна решимости сделать всё, чтобы спасти дорогого человека. С помощью друзей и родственников она собрала деньги на первую дозу лекарства. Игорь начал его принимать, и уже через несколько дней началось улучшение. Значит, препарат в случае Игоря хорошо подходит. Но дальше самим не справиться. Ирина работает парикмахером. Игорь из-за болезни сейчас работать не может.

В фонде ziedot.lv для Игоря Макарова открыт СЧЕТ ПОМОЩИ

Благотворительный телефон программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Игоря до 28 марта.

Самое сложное в таких ситуациях, что медицина у нас оставляет больного человека один на один с болезнью - никто не объясняет, что делать дальше. Что проверять, на какие исследования просить направления, какие существуют варианты лечения, мы узнавали в интернете, -- рассказывает Ирина. – На наше счастье, операцию делал замечательный хирург Андрей Сребный. Он отнесся к нам очень по-человечески – советовал, консультировал, направлял на процедуры.... Пришлось столкнуться Игорю и с противоположным отношением – когда в период обострения у него несколько дней держалась температура, его накачали лекарствами и сказали вызывать “Cкорую помощь”, если температура не упадет.

Когда “Cкорая” доставила меня в больницу, в приемном отделении пришлось выслушать разное: и что у меня нет совеcти, и что меня отправят сейчас домой своим ходом и я заплачу за необоснованный вызов…” Когда сбили температуру, отправили домой с рекомендацией обращаться в онкологию.

Но все сложности Игорь сейчас оценивает совершенно по-другому. Они с Ириной уверены, что любые испытания даются не просто так.

Когда всё это случилось, я зарегистрировалась на различных медицинских форумах, посвященных онкологии, - рассказала Ирина. Меня поразило множество случаев, когда диагноз не оставлял надежд, а люди остаются жить – в вере, любви и счастливо.

Сами Игорь и Ирина встретились случайно несколько лет назад, когда Игорь пришел в парикмахерскую и попал к Ирине. За плечами у каждого был свой опыт, ошибки, радости и разочарования. Через некоторое время они поняли, что дороги друг другу. “У меня как будто другая жизнь началась”, - говорит Ирина. Так что, наверное, случайностей не бывает.

Два года назад Игорь сделал Ирине предложение. Она сразу согласилась, и его опасный диагноз ее нисколько не остановил. Потому что они – уже родные люди. Пошли в ЗАГС и расписались.

Сейчас Игорь научился жить сегодняшним днем и ценить даже мелочи. А ещё у него как-то очень осознанно проявилось стремление не совершать плохие поступки, а если сделал что-то не так - обязательно извиняться и раскаяться. Внутренняя потребность помогать людям была у Игоря всегда. К примеру, он с друзьями несколько лет назад создал музыкальный ансамбль (Игорь сочиняет песни и играет на гитаре), и они давали концерты. В планах были поездки по пансионатам для одиноких стариков и детским домам… Пока планы из-за болезни расстроились.

В последние годы, чтобы зарабатывать, Игорь получил сертификаты сварщика и охранника. Также он разработал идею для фирмы по производству мебели, где работал, - уникальный 3D-столик с визуальными эффектами и светящейся поверхностью, которая меняет цвета. Но работать сейчас Игорь пока не может.

Окружающее пространство съежилось для него до размеров квартиры. Он думает, что если искать какой-то смысл в болезни, то он в том, чтобы побыть наедине с самим собой, задуматься о духовной стороне жизни. “Такого Прощеного Воскресенья, как в этом году, у меня никогда не было. Раньше я не задумывался о таком. Сейчас это кажется очень важным”.А пока ему нужна помощь – чтобы сохранить жизнь.

Консилиум врачей сделал заключение, что единственное, что может эффективно помочь Игорю – курс очень дорогого нового лекарства Vemurafenib (Zelboraf). Стоимость годового курса - 51432 евро. Государственная поддержка составляет 14228 евро. Каждый второй месяц за счет собственных средств Игорю нужно от 7346 до 9184 евро. Первая партия лекарства уже на третий день приема начала давать положительные результаты.

В фонде ziedot.lv для Игоря Макарова открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ -https://www.ziedot.lv/ru/pomoshch-igoryu-makarovu-2756 Все собранные деньги, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату лекарства.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Игоря до 28 марта.

Помочь можно также перечислением денег на счет Игоря Макарова:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Igoram Makarovam

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Игоря Макарова до 28 марта. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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