Зеленая лампа |

Для 9-летнего Тимофея Окулевича из Олайне, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 2885 евро. На счет поступило 1305 евро, было сделано 1272 звонка на сумму 1580 евро. Этих средств хватит на реабилитационную программу, которая так необходима сейчас мальчику.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!

Тимофей – очень долгожданный ребенок. Маме по состоянию здоровья долго не разрешали рожать. Из роддома врачи выписали его с мамой домой, в Олайне, не найдя никаких отклонений. По счастью, семейный врач оказалась очень ответсвенная и внимательная -- на второй день во время осмотра Тимы она услышала шумы в сердце. Тут же отправила маму с сыном в больницу. Первую операцию Тиме сделали, когда ему еще не было двух месяцев. Началось лечение и реабилитации.

В семь месяцев сделали генетический анализ. Оказалось, что у мальчика редкая болезнь – синдром Уильямса (генетические проблемы с сердцем и, как следствие, отставание в развитии). Таких детей в Латвии всего 12.

Два года назад Тиме сделали еще одну сложную операцию на сердце в клинике Германии. В год и 7 месяцев мальчик начал ходить. Учится Тима во 2-м классе специальной школы. Мама каждый день возит его из Олайне в Ригу. А после уроков, на всевозможные занятия – к логопеду, физиотерапевтам, на массаж.

А настоящее чудо с ними случилось после поездки на дельфинотерапию в Минск. Тима, до этого говоривший кратко и, в основном, отдельные слова, вдруг начал болтать взахлеб.

Тимофей делает маленькие шаги на пути к здоровью. Это хороший и добрый маленький человек. У него получается, он старается, надо только помогать. На годовую реабилитацию для Тимофея нужно 2274 евро. Мы с вами почти уже собрали нужную сумму. Огромное спасибо всем, кто помогает!

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Тимофея Окулевича открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom — 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Тимофея Окулевича до вторника, 21 марта. Много маленьких звонков складываются в большую помощь. Из этих средств будет оплачена реабилитация для Тимы.

Деньги можно также перечислить на счет Тимофея Окулевича

Счет для пожертвований

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Timofejam Okuļevičam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!