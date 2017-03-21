Зеленая лампа |

Сегодня в 16 часов в благотворительной программе "Зеленая лампа" на радио Baltkom - актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Галина РОССИЙСКАЯ.

По итогам зрительского голосования Галина дважды была названа лучшей актрисой в двух театральных сезонах. Сейчас сыграла одну из ведущих ролей в премьерном спектакле «Добрый человек из Сезуани» по Брехту и играет в готовящейся премьере "Короля Лира" Шекспира. В июне она примет участие в театральном проекте "Пять вечеров с Геннадием Хазановым". Интересный факт - Галина Российская - кавалер Ордена Пушкина. Указ о её награждении подписал президент Путин. А, кроме того, актриса -- автор цикла очерков об известных творческих людях "Женский альбом Галины Российской".

Напомним, что благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 9 000 63 83 (1,42 евро за звонок) работает на этой неделе для Игоря Макарова -- чтобы помочь собрать деньги на жизненно необходимое очень дорогое лекарство. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

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