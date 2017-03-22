Зеленая лампа |

В благотворительной программе "Зеленая лампа" на радио Baltkom актриса Рижского русского театра имени М. Чехова Галина РОССИЙСКАЯ рассказала удивительную историю о том, как важно в этом мире быть внимательными друг к другу и вовремя протянуть руку помощи. Разговор о природе доброты возник с обсуждения премьеры спектакля по пьесе Брехта "Добрый человек из Сезуани".

Галина Российская вспомнила, как их театральный администратор Наталья Бастина в свое время возилась с мальчишками, которые прибегали каждый вечер из Московского района к театру и просили провести их в зал, поскольку денег у них не было. Мальчишек не только пропускали на спектакли, но и привлекали к различным несложным работам на сцене - сборке декораций, уборке и т. п. Они знали все роли наизусть, им нравилось мастерить что-то на сцене своими руками… Оказалось, что эти ребята – детдомовцы. И театр стал для них настоящей отдушиной и школой. В дальнейшем двое из них связали свою жизнь с театром – сначала рабочими сцены, реквизиторами, монтировщиками декораций...

Евгений ИСАЕВ - звезда Нового Рижского театра. Фото www.jrt.lv

В итоге Женя Исаев стал звездой Нового Рижского театра и играл в нашумевшем спектакле Алвиса Херманиса «Соня». А Антон Замышляев работает в благотворительной организации «Доктор клоун». Его звёздная роль – добрый весельчак, который приходит в детскую больницу и помогает маленькому человеку преодолевать боль и страх.

Напомним, что на этой неделе программа “Зеленая лампа” помогает Игорю Макарову собрать средства на покупку очень дорогого лекарства от меланомы.

В фонде ziedot.lv для Игоря Макарова открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ.

Все собранные деньги, без отчислений, пойдут на оплату лекарства. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Игоря до 28 марта.

Помочь можно также перечислением денег на счет Игоря Макарова:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Igoram Makarovam

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Игоря Макарова до 28 марта. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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