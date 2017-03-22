Зеленая лампа |

Это очень хорошая новость! Маленький Саша Канте теперь наконец дышит САМОСТОЯТЕЛЬНО. Сегодня утром ему сделали итоговую операцию в Детской клинической больнице на Виенибас гатве и убрали наконец из горла трубочку (трахеостому), с помощью которой он дышал. Сашеньке сейчас 1 год и 10 месяцев.

История спасения Саши заняла больше года. Для семьи Канте это был тяжелый путь, требоваший много сил, стойкости и веры. Впервые о мальчике, которому тогда было 7 месяцев, “Зеленая лампа” рассказала 12 января 2016 года. Статья на сайте mixnews.lv называлась "Подарите дыхание маленькому Саше".

Это была история о том, как латвийские медики отмахнулись от проблемного малыша из простой семьи, а неравнодушные люди помогли найти клинику, где мальчику сделали первую операцию, а затем всем миром начали собирать деньги, чтобы маленький Саша выздоровел. Если перечислить всех, кто помогал малышу, не хватит толстого журнала.

Сразу после рождения малышу был поставлен неправильный диагноз. Дни и ночи мамы проходили в постоянном напряжении - у Саши была врожденная аномалия языка, рта и гортан,рассечение неба.Дышать Саша мог только с помощью трахеостомы, которую ему ввели в 2 месяца. Дыхательная трубочка постоянно забивалась, и ребенок начинал задыхаться. Трубочку надо было постоянно прочищать с помощью специального аппарата. Три раза Саша пережил опасные для жизни остановки дыхания. Операцию в Латвии ему предполагали сделать не раньше, чем через три года. Как выяснилось позже, трахеостомы ему были установлены неправильного размера и травмировали горло ребенка.

Саша – ребенок желанный и любимый. Родители назвали его красиво – Александр Эммануэль (Богом данный). Живут они в маленьком двухкомнатном домике, за Кекавой, с печным отоплением, далеко от городской цивилизации.

В фонде ziedot.lv для сбора денег на обследование и первую операцию в клинике Германии был открыт специальный счет. “Зеленая лампа” на радио Baltkom в специальной программе, посвященной Саше Канте, объявила также номер благотворительного телефона. Подключились многие латвийские газеты, сайты и телевидение.

Все сложилось хорошо, благодаря поддержке тысяч людей, сделавших звонки, перечисливших деньги на счет мальчика, участвовавших в благотворительном органном концерте (его провела органистка Евгения Лисицына ) и в благотворительной ярмарке Вкусностей, организованной в помощь Саше программой Зеленая лампа и журналом ЛИЛИТ - (все средства были перечислены на лечение Саши Канте).

В помощь Саше были проведены органный концерт в церкви Св. Гертруды и Сладкая ярмарка, в которой участвовали лучшие рижские и юрмальские рестораны-кафе, артисты, музыканты, а также тысячи людей.

Спасибо всем вам! Всего тогда на страничке Саши на портале Ziedot.lv было собрано 41 810 евро. "Мы все время чувствовали неоценимую поддержку огромного количества людей, подаривших нам надежду", - сказала тогда мама Саши Наталия Канте.

И вот – результат. Сегодняшняя итоговая операция в Детской больнице на Виенибас гатве прошла успешно. Спасибо хирургам! Дыхательные трубочки сняли. Саша Канте дышит самостоятельно. Это большая радость не только для семьи Канте, но и для всех, кто принимал участие в спасении малыша. Когда мы вместе, мы многое можем. Никогда не надо опускать руки. Нужно верить и бороться. Особенно, когда рядом - замечательные люди, главное богатство нашей страны.

Накануне операции мама Саши написала на страничке в социальной сети: "Мы готовы к чуду". Наташа и Юрис Канте, от всего сердца поздравляем вас! Пусть Саша растет на радость вам и сестренке, и все у него будет хорошо!

Подробная история Саши Канте (за январь 2016 г) ЗДЕСЬ. Фото - из архива Наталии Канте и "Зеленой лампы"

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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