Зеленая лампа |

Для рижанина Игоря Макарова, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 3695 евро. На счет поступило 1819 евро. Было сделано 1503 звонка на благотворительный телефон на сумму 1876 евро.

Три года Игорь борется с тяжелой болезнью – меланомой, перенес три операции. Консилиум врачей установил, что помочь ему может новейшее швейцарское лекарство, стоимость которого на год - 51 432 евро. Первый прием лекарства уже дал улучшения. Каждый звонок на благотворительный телефон 90006383 может помочь спасти жизнь. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Для рижанина Игоря Макарова, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 2495 евро. На счет поступило 1377 евро. Было сделано 1110 звонков на благотворительный телефон на сумму 1385 евро.

Три года Игорь борется с тяжелой болезнью – мелономой, перенес три операции. Консилиум врачей установил, что помочь ему может новейшее швейцарское лекарство, стоимость которого на год - 51 432 евро. Первый прием лекарства уже дал улучшения.

Каждый звонок на благотворительный телефон 90006383 может помочь спасти жизнь. Стоимость звонка – 1,42 евро.

С июня 2015 года жизнь 48-летнего рижанина Игоря Макарова перевернулась с ног на голову. Ему удалили родинку на ноге, сделали анализы и огорошили диагнозом – меланома. Дальше - срочная операция, удаление воспаленных лимфоузлов, повторная операция, иммунная терапия… Всего операций было три. Сражение с болезнью идет очень тяжелое, но нельзя сдаваться.

Было испробовано уже много разных методов лечения. Сейчас консилиум врачей сделал заключение, что единственное, что может эффективно помочь Игорю – курс очень дорогого нового лекарства Vemurafenib (Zelboraf). Стоимость годового курса - 51432 евро.Государственная поддержка составляет 14228 евро. Сейчас раз в два месяца за счет собственных средств Игорю нужно платить от 7346 до 9184 евро.

Обратиться за помощью ему было сложно. Уговорила жена Ирина – она полна решимости сделать всё, чтобы спасти дорогого человека. С помощью друзей и родственников она собрала деньги на первую дозу лекарства. Игорь начал его принимать, и уже через несколько дней началось улучшение. Значит, препарат в случае Игоря хорошо подходит. Но дальше самим не справиться. Ирина работает парикмахером. Игорь из-за болезни сейчас работать не может.

В фонде ziedot.lv для Игоря Макарова открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) работает для Игоря до 28 марта.

Но все сложности Игорь сейчас оценивает совершенно по-другому. Они с Ириной уверены, что любые испытания даются не просто так. "Когда всё это случилось, я зарегистрировалась на различных медицинских форумах, посвященных онкологии, - рассказала Ирина. Меня поразило множество случаев, когда диагноз не оставлял надежд, а люди остаются жить – в вере, любви и счастливо".

Сами Игорь и Ирина встретились случайно несколько лет назад, когда Игорь пришел в парикмахерскую и попал к Ирине. За плечами у каждого был свой опыт, ошибки, радости и разочарования. Через некоторое время они поняли, что дороги друг другу. Два года назад Игорь сделал Ирине предложение. Она сразу согласилась, и его опасный диагноз ее не остановил. Потому что они – уже родные люди. Пошли в ЗАГС и расписались.

Сейчас консилиум врачей сделал заключение, что единственное, что может эффективно помочь Игорю – курс очень дорогого нового лекарства Vemurafenib (Zelboraf). Стоимость годового курса - 51432 евро. Государственная поддержка составляет 14228 евро. Каждый второй месяц за счет собственных средств Игорю нужно от 7346 до 9184 евро. Первая партия лекарства уже на третий день приема начала давать положительные результаты.

В фонде ziedot.lv для Игоря Макарова открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Все собранные деньги, без отчислений, пойдут на оплату лекарства.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Игоря до 28 марта.

Помочь можно также перечислением денег на счет Игоря Макарова:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Igoram Makarovam

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для Игоря Макарова до 28 марта. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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