Зеленая лампа |

У этого мальчика красивое романтичное двойное имя – Роби Рой. Так захотела мама. Оно почти совпадает с именем отважного героя знаменитого приключенческого романа Вальтера Скотта «Роб Рой». Роби – улыбчивый и красивый мальчик. Но о приключениях он может только мечтать – он тяжело болен с рождения. Зато чудеса с ним случаются – это правда.

Cейчас врачи направили Роби пройти последовательно три курса специальной терапии с помощью так называемого «космического костюма» Therasuit 3. Такое оборудование появилось в Латвии совсем недавно, и занятия по этой методике дают очень хорошие результаты. После предыдущего курса Роби смог сам сидеть. Это был настоящий праздник для всей семьи. А сейчас у его мамы главная задача – чтобы Роби мог сам сидеть подольше. Это очень важно: мальчику 8 лет, в этом году ему идти в школу. Процедура эта дорогостоящая, поэтому мама просит поддержки на оплату реабилитации.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Роби до 4 апреля.

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Роби Роя открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Все собранные деньги, без отчислений, пойдут на оплату лечебной реабилитации мальчика.

Стоимость годового курса – 5475 евро.

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Восемь лет назад, когда Линда ждала ребенка, врачи ей сказали, что у неё будут двойняшки – мальчик и девочка. Они с мужем ждали и радовались. Но все пошло не так, как мечтали. Девочка не выжила. А мальчик родился преждевременно. Врачи сомневались, удастся ли спасти малыша. Из роддома Линду с ребенком перевели в интенсивную терапию Детской клинической больницы. Роби лежал весь в трубочках. Там они пробыли два месяца.

Когда выписались домой, cразу покрестили ребенка. “Я все время разговаривала с Богом, просила – только бы малыш выжил. Много думала, почему это произошло. В чем моя вина?”, - рассказывает Линда. Она начала читать Библию и размышлять над серьезными философскими вопросами. Они с мужем и сейчас постоянно ходят в лютеранскую церковь в Торнякалнсе. Линда считает, что если бы не чтение Библии, в тот тяжелый период она могла попросту сойти с ума.

…Мама поворачивается к сыну, который сидит рядом в инвалидном кресле, и очень нежно его обнимает. Роби вслушивается в разговор, иногда кивает. Рядом носится домашний любимец Нико, маленькая собачка персикового цвета. Они с Роби друзья. Конечно, мальчику хотелось бы погладить собачку, побегать с ней. Но ходить он не может. Тем не менее собака – это радость в семье, ее специально взяли, чтобы мальчику было веселее.

Роби очень ждал Деда Мороза и радовался подаркам. Сейчас они с мамой готовятся к Пасхе. Мальчик очень любит праздники и гостей.

Удивительно, но все выглядят очень счастливыми в этой семье, если, конечно, смотреть со стороны. Линда - хрупкая и очень милая. Она научилась скрывать переживания за улыбкой и не обрушивать на окружающих свои проблемы. У нее есть старшая дочка, сейчас ей 14. А когда все это случилось, девочке было всего 6 лет. “У нее с братиком особая любовь и взаимопонимание. Правда, когда дочка поменьше была, всё вздыхала – как жалко, что не могу с братиком поиграть...”

Когда после больницы их выписали домой, вроде бы всё стало налаживаться. “Сначала все меня успокаивали – мол, с ребенком все нормально, просто он слабенький. К тому же Роби был очень красивый малыш, как на картинке. Мы не знали, что во время родов случилось повреждение мозга, может быть, была какая-то врачебная ошибка, теперь уже не узнать, - - рассказывает Линда. – Никогда не забуду разговор с врачом, которая вошла и неожиданно сообщила: “У вас в жизни случилась большая трагедия. Шансов практически нет, и в самом лучшем случае он сможет сам принимать пищу”. В тот момент для меня мир рухнул. Я не понимала, как это возможно: мой мальчик, такой хорошенький, смотрит умными глазками...”

Линда не поверила. Решила: ну не будет ходить cын, будет сидеть – рисовать, учить языки, cочинять, петь… Да мало ли что ещё будет… В 5 месяцев мальчику сделали иссследование мозга и поставили диагноз – ДЦП. Маме сообщили, что нужно оформлять инвалидность. И даже осторожно советовали оставить ребенка в интернате.

Когда Линда с ребенком пошла на комиссию, инвалидность им не дали, отказали. Они снова отправились в больницу... И так несколько раз их футболили -- между больницей и комиссией, которые никак не могли договориться. После года в социальной службе оформили “особый уход”. Работать Линда не может, она все время дома, мальчика нельзя оставить одного, ему нужно постоянное внимание и помощь.

Линде было очень тяжело принять эту ситуацию, но она решила ни на минуту не опускать руки. Ребенок – долгожданный и любимый, и нужно делать все возможное, чтобы ему было легче.

“Как ни странно, но эта ситуация помогла лучше понять окружающих людей. Часть моих знакомых просто дистанцировалась сразу, перестали звонить и общаться. Я их ни в коем случае не осуждаю, понимаю, что жизнь – такая штука, которая каждому готовит свои уроки, - говорит Линда. – Может быть, люди просто берегут свои нервы и эмоции. Вокруг меня круг резко поменялся -- рядом появились другие люди, которые прошли свои тяжелые ситуации, и потому лучше понимают других. Я познакомилась со многими мамочками, которые также вытаскивают своих детей из болезни. Эти проблемы многому учат, и прежде всего – умению сопереживать, понимать и любить”.

Линда призналась, что сейчас она смотрит на здоровых детей другими глазами. И переживает, если видит, как мамы ругают своих малышей, срываются на них. Это же такое счастье – здоровый ребенок. Своего ребенка она не стесняется (“Это жизнь!”), берет его с собой, если идет куда-то. Робби – очень улыбчивый и доброжелательный. Он все понимает, ему все вокруг интересно. У него есть свои любимые продавщицы в магазинах, куда они с мамой ходят за продуктами. (Если точнее, это мама ходит, а Роби она везет в коляске.)

Роби – настоящий мальчишка, больше всего ему нравится играть в машинки. А когда они летом приезжают к дедушке в деревню, то он очень любит кататься на большом тракторе.

Систематические интенсивные курсы реабилитаций понемногу дают свои результаты. Сейчас он уже говорит отдельные слова, любит общаться, может немного сидеть самостоятельно. Линда думает о том, как в сентябре повезет Роби в школу, в первый класс. Школа специальная, в классе будет только 4 ученика, и она надеется, что занятия помогут мальчику быстрее развиваться.

Чудеса и Гора Крестов

В жизни всегда много необъяснимых и удивительных вещей. Надо только внимательно смотреть. Линда рассказала, как во время поездки на дельфинотерапию в Минск, они проезжали мимо красивого православного собора, и почему-то остановились и зашли туда – как будто их что-то туда тянуло. В этот день был большой православный праздник. “Мы попали на службу. Было ощущение, будто кто-то нас туда привел. И пробыли там с 16 до 22 часов, просто не могли уйти. Удивительно, как Роби, замерев, целых четыре часа слушал службу и пение хора... Так долго он никогда еще до этого спокойно не сидел с интересом. Просто какое-то чудо случилось. Мы даже думаем, что, может быть, это знак покрестить его в православие.”

Еще один чудесный случай произошел, когда семья поехала в Литву на Гору Крестов – знаменитую святыню и место паломничества, недалеко от Шауляя. Роби сидел в своей коляске и улыбался, и вдруг к нему подошла незнакомая женщина – как оказалось, одна из основательниц этого уникального места. Она погладила Роби по голове, наговорила много ласковых слов и подарила ему маленькую фигурку Богородицы – чтобы хранила и берегла. Теперь эта статуэтка стоит в квартире на самом почетном месте. А Линда верит, что Бог не оставляет их.

“Чудеса бывают. Надо верить”, - еще раз говорит она нам на прощание. Робби улыбается, он согласен. Рыжий Нико весело скачет вокруг. И мы верим, что у этой семьи все будет хорошо. Потому что все трудности они воспринимают не как наказание, а как важные уроки, которые позволяют душе расти и развиваться, меняют человека, заставляют его думать о главном. И жить с любовью.

Помощь Роби Рою и его маме нужна для оплаты трех месячных курсов реабилитации в центре Poga по методу Therasuit 3. Врачи настоятельно рекомендуют пройти их. После предыдущего такого месячного курса у Роби произошли значительные улучшения. Стоимость программы на год - 5475 евро. В сумму входят также 3 консультации невролога и 12 занятий с эрготерапевтом.

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Роби Роя открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Все собранные деньги, без отчислений, пойдут на оплату лечебной реабилитации мальчика.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для 9-летнего Роби Роя Трейя до 4 апреля. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

Помочь можно также перечислением пожертвований на счет Роби Роя Трейя:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Robinam Rojam Treijam

Что такое Therasuit

Meтод Therasuit изначально был разработан для реабилитации космонавтов -- как противостояние негативным эффектам (мышечная атрофия, остеопороз) которые воздействуют на человека в условиях невесомости во время долгих полетов в космос. В 1990-е годы костюм был испробован на детях с нерво-мышечными заболеваниями. Занятия по этому методу дают исключительно положительные результаты.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!