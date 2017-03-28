Зеленая лампа |

Гостем программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom сегодня, 28 марта, в 16 часов станет пастор лютеранской церкви святого Павла Гиртс Прамниекс.

Это именно тот собор, где проходят регулярные органные концерты, которые ведет органистка Елена Привалова-Эпштейн с участием известных музыкантов - органистки Евгении Лисицыной, скрипача Латвийской оперы Юрия Савкина и других.

Здесь проходили два благотворительных концерта, на которых были собраны средства в помощь героям "Зеленой лампы".

Будем говорить о том, как вера и любовь меняют жизнь человека, как человеку найти свой путь и свои ключи. И обязательно спросим пастора об интересной истории церкви, построенной 130 лет назад. Это один из самых значимых лютеранских соборов Риги. И, кстати, именно здесь когда-то снимались сцены фильма "17 мгновений весны".

На снимке: сцена из фильма "17 мгновений весны"

Включайте радио Baltkom в 16 часов.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!