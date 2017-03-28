Зеленая лампа |

Для рижанина Игоря Макарова, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала в прошлый вторник, собрано 4531 евро. На счет поступило 2252 евро. Сделано 1826 звонков на благотворительный телефон на сумму 2279 евро.

Спасибо всем, кто не прошел мимо ! Собранные деньги пойдут на оплату очередного месячного курса швейцарского препарата от меланомы.

Три года Игорь борется с тяжелой болезнью, перенес три операции. Консилиум врачей установил, что помочь ему может новейшее лекарство, стоимость которого на год - 51 432 евро. Первый прием лекарства уже дал улучшения.

В фонде ziedot.lv для Игоря Макарова открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Все собранные деньги, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату лекарства.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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