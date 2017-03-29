Зеленая лампа |

Робику 8 лет. В этом году ему пора идти в школу. Но из-за инвалидности ему очень трудно самостоятельно сидеть. Чтобы он мог сидеть более продолжительное время, cейчас ему назначен курс лечебной терапии по новейшей технологии. Есть методика и аппаратура. Но это очень дорого, и семье оплату годового курса не потянуть. Мама просит поддержки.

Для маленького Робика, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 590 евро. На счет поступило 373 евро. Сделано 175 звонков на благотворительный телефон на сумму 217 евро. Всего нужно собрать 5475 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Роби до 4 апреля.

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Роби Роя открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Все собранные деньги, без отчислений, пойдут на оплату лечебной реабилитации мальчика.

У этого мальчика красивое романтичное двойное имя – Роби Рой. Так захотела мама. Оно почти совпадает с именем отважного героя знаменитого приключенческого романа Вальтера Скотта «Роб Рой». Роби – улыбчивый и красивый мальчик. Но о приключениях он может только мечтать – он тяжело болен с рождения. Зато чудеса с ним случаются – это правда.

Cейчас врачи направили Роби пройти последовательно три курса специальной терапии с помощью так называемого «космического костюма» Therasuit 3. Такое оборудование появилось в Латвии совсем недавно, и занятия по этой методике дают очень хорошие результаты. После предыдущего курса Роби смог сам сидеть. Это был настоящий праздник для всей семьи. А сейчас у его мамы главная задача – чтобы Роби мог сам сидеть подольше. Это очень важно: мальчику 8 лет, в этом году ему идти в школу. Процедура эта дорогостоящая, поэтому мама просит поддержки на оплату реабилитации.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Роби до 4 апреля.

Стоимость годового курса – 5475 евро.

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История Роби

Восемь лет назад, когда Линда ждала ребенка, врачи ей сказали, что у неё будут двойняшки – мальчик и девочка. Они с мужем ждали и радовались. Но все пошло не так, как мечтали. Девочка не выжила. А мальчик родился преждевременно. Врачи сомневались, удастся ли спасти малыша. Из роддома Линду с ребенком перевели в интенсивную терапию Детской клинической больницы. Роби лежал весь в трубочках. Там они пробыли два месяца.

Когда выписались домой, cразу покрестили ребенка. “Я все время разговаривала с Богом, просила – только бы малыш выжил. ”, - рассказывает Линда. Она начала читать Библию и размышлять над серьезными философскими вопросами. Они с мужем и сейчас постоянно ходят в лютеранскую церковь в Торнякалнсе. Линда считает, что если бы не чтение Библии, в тот тяжелый период она могла попросту сойти с ума.

У Линды есть старшая дочка, о которое тоже надо заботиться. Сейчас ей 14. А когда все это случилось, девочке было всего 6 лет. “У нее с братиком особая любовь и взаимопонимание. Правда, когда дочка поменьше была, всё вздыхала – как жалко, что не могу с братиком поиграть...”

После больницы их выписали домой, и вроде бы всё стало налаживаться. “Сначала все меня успокаивали – мол, с ребенком все нормально, просто он слабенький. Мы не знали, что во время родов случилось повреждение мозга, может быть, была какая-то врачебная ошибка, теперь уже не узнать, - - рассказывает Линда. – Никогда не забуду разговор с врачом, которая вошла и неожиданно сообщила: “У вас в жизни случилась большая трагедия. Шансов практически нет, и в самом лучшем случае он сможет сам принимать пищу”. В тот момент для меня мир рухнул.

Линда не поверила. Решила: ну не будет ходить cын, будет сидеть – рисовать, учить языки, cочинять, петь… Да мало ли что ещё будет… В 5 месяцев мальчику сделали иссследование мозга и поставили диагноз – ДЦП. Маме сообщили, что нужно оформлять инвалидность. И даже осторожно советовали оставить ребенка в интернате.

Потом их долго футболили между больницей и комиссией, которые никак не могли договориться. После года в социальной службе оформили “особый уход”. Работать Линда не может, она все время дома, мальчика нельзя оставить одного, ему нужно постоянное внимание и помощь.

Систематические интенсивные курсы реабилитаций понемногу дают свои результаты. Сейчас он уже говорит отдельные слова, любит общаться, может немного сидеть самостоятельно. Линда думает о том, как в сентябре повезет Роби в школу, в первый класс. Школа специальная, в классе будет только 4 ученика, и она надеется, что занятия помогут мальчику быстрее развиваться.

Чудеса и Гора Крестов

В жизни всегда много необъяснимых и удивительных вещей. Линда рассказала, как во время поездки на дельфинотерапию в Минск, они проезжали мимо красивого православного собора, и почему-то остановились и зашли туда – как будто их что-то туда тянуло. В этот день был большой православный праздник. “Мы попали на службу. Было ощущение, будто кто-то нас туда привел. И пробыли там с 16 до 22 часов, просто не могли уйти. Удивительно, как Роби, замерев, целых четыре часа слушал службу и пение хора... Так долго он никогда еще до этого спокойно не сидел с интересом. Просто какое-то чудо случилось. Мы даже думаем, что, может быть, это знак покрестить его в православие.”

Еще один чудесный случай произошел, когда семья поехала в Литву на Гору Крестов – знаменитую святыню и место паломничества, недалеко от Шауляя. Роби сидел в своей коляске и улыбался, и вдруг к нему подошла незнакомая женщина – как оказалось, одна из основательниц этого уникального места. Она погладила Роби по голове, наговорила много ласковых слов и подарила ему маленькую фигурку Богородицы – чтобы хранила и берегла...

Помощь Роби Рою и его маме нужна для оплаты трех месячных курсов реабилитации в центре Poga по методу Therasuit 3. Врачи настоятельно рекомендуют пройти их. После предыдущего такого месячного курса у Роби произошли значительные улучшения. Стоимость программы на год - 5475 евро. В сумму входят также 3 консультации невролога и 12 занятий с эрготерапевтом.

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Роби Роя открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Все собранные деньги, без отчислений, пойдут на оплату лечебной реабилитации мальчика.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для 9-летнего Роби Роя Трейя до 4 апреля. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

Помочь можно также перечислением пожертвований на счет Роби Роя Трейя:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Robinam Rojam Treijam

Что такое Therasuit

Meтод Therasuit изначально был разработан для реабилитации космонавтов -- как противостояние негативным эффектам (мышечная атрофия, остеопороз) которые воздействуют на человека в условиях невесомости во время долгих полетов в космос. В 1990-е годы костюм был испробован на детях с нерво-мышечными заболеваниями. Занятия по этому методу дают исключительно положительные результаты.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!