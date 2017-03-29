Зеленая лампа |

Гостем программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom был пастор рижской лютеранской церкви св.Павла Гирт Прамниекс.

Именно в церкви св. Павла состоялись уже два органных концерта в помощь героям “Зеленой лампы”. Их провели органистки Евгения Лисицына и Елена Привалова-Эпштейн. И мы благодарим пастора Прамниекса за поддержку.

В программе мы вспомнили об истории церкви, которой в этом году исполняется 130 лет. Она построена в 1887 году. Это одна из самых красивых лютеранских церквей в Риге. Орган изготовлен в Германии в 1912 г. Сейчас в церкви проходят регулярные органные концерты, вход на которые – свободный, за пожертвования. Их проводит Елена Привалова-Эпштейн.

Еще церковь св.Павла прославилась тем, что именно здесь снимались сцены знаменитого фильма «17 мгновений весны» - встречу Штирлица с Борманом. В этой церкви, по сюжету фильма, пастор Шлаг (в исполнении Р.Плятта) чинил орган и читал свои проповеди.

Наш гость, Гирт Прамниекс пастором стал в 25 лет. И путь его к вере был непростым.

“Мои родители не были верующими, - рассказал он. - Мама стала верить, когда я заболел, еще совсем маленький. Врач хотел забрать меня в больницу. Но у сестры перед этим умер ребенок в больнице из-за халатности врачей. И моя мама впервые молилась, стоя у окна, не зная молитв, своими словами. Когда ты не знаешь, куда за помощью обращаться, ты обращаешься к Богу. Мама была учительницей, и в советское время учителю, конечно, нельзя было ходить в церковь. Но знакомый врач, который был верующим, все-таки посоветовал ей привести детей в воскресную школу. Мы с братом сначала очень не хотели. Мне было 12 лет. Ну зачем, думал я, ходить в какую-то школу еще по воскресеньям. Но мама нашла школу, где занятия проходили по вторникам. И мы пошли. Очень скоро я понял, что это школа другая и люди там другие. Там было добро, и мне хотелось быть там”.

А дальше события развивались так. Пастор рассказал, что в трудные 90-е годы ему удавалось хорошо зарабатывать, работая на установке пивных аппаратов в разных барах. Но потом он понял, что это деньги, очень часто полученные за счет искалеченных жизней других людей.

“Однажды я увидел, как в бар, где я работал, пришла женщина с маленьким ребенком, которая искала своего мужа. А муж в это время спал пьяный в соседнем помещении... Меня это потрясло. Это одна из жизненных трагедий. И я был маленьким звеном в этой цепи. Я понял, что не хочу в этом участвовать. И ушел, потому что понял, что самым ценным для меня стала вера. Сделал свой выбор”, - поделился воспоминаниями Гирт Правниекс.

Он рассказал также о том, что не раз был свидетелем чудес, происходящих с людьми, котореы приходят к вере. В его жизни также была такая история.

“Мы с женой шесть лет прожили без детей. Врачи сделали тесты и сказали: возможность, что у нас будут дети – 0,002 процента. В тот момент кажется, что все рухнуло. Но очень важно, как ты примешь ситуацию и как реагируешь на это. Веру никогда нельзя терять. У Бога все возможно. Через год у нас родилась дочка. А сейчас в семье четверо детей.Младшему ребенку – 3 месяца.Такая же история случилась у наших знакомых. Вопреки отрицательным прогнозам врачей, у них родились дети. Это наше решение - кому верить и доверять”, - рассказал пастор.

Он пожелал всем веры и любви. “Ситуации в жизни могут быть разные. Но не нужно фокусироваться на негативном. Подними свои глаза вверх. В любой ситуации нам нужно обращаться к Богу. Часто Бог меняет ситуации, а иногда он меняет нас”.

На этой неделе мы помогаем 8-летнему Роби Рою, которому нужен курс серьезной реабилитации в рижском центре Poga. Мальчик болен с рождения, не может ходить. После предыдущего курса такой реабилитации он научился сидеть самостоятельно. Врачи рекомендуют не останавливаться и продолжать лечение. Маме Роби нужна помощь. Стоимость такого курса – 5475 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Роби до 4 апреля.

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Роби Роя открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Все собранные деньги, без отчислений, пойдут на оплату лечебной реабилитации мальчика.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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