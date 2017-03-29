Зеленая лампа |

На экранах Риги (к/т Citadele, Splendid Palace, Multikino и Cinamon).- художественный фильм латвийского режиссера и продюсера Станислава Токалова – «То, что они не видят».

Это картина о любви и о чуде. О сложностях взаимоотношений, о том, как причудливо переплетаются реальный и виртуальный миры, живые люди и искусственный интеллект.

Сюжет психологической драмы с элементами научной фантастики выглядит так: медсестра влюбляется в своего пациента, молодого ученого, который находится в состоянии комы. Ученый Николя - разработчик искусственного интеллекта. Необычный любовный треугольник создается из-за того, что искусственный интеллект «Анна» вмешивается в отношения героев... Что такое любовь и умеем ли мы любить? Режиссер предлагает нам поразмышлять над этими вечными вопросами.

Роли в своем фильме Станислав Токалов отдал известным актерам – Арнису Лицитису, Екатерине Шпице, Андрису Кейшу и Евгению Ткачуку.

"Искусство – это вопрос. Это не монументальное утверждение. Через кино можно понять о жизни больше, чем из реальных событий. Потому что можно остановиться и взглянуть на события пристальнее. Подумать о том, как могла бы сложиться жизнь, если было бы принято другое решение. Поразмышлять над главными вопросами – почему так получилось? Есть ли в этом смысл?, - подчеркнул Станислав Токалов. - В какой-то момент смысл раскроется на мгновение, а потом опять уйдет. На реку жизни ты не можешь повлиять. Жизнь тем и прекрасна, что она не останавливается. А мы можем наблюдать".

Это латвийское кино, а работала над ним международная команда. Обязательно нужно идти и смотреть.

Станислав Токалов - также автор документального фильма "Михаил Таль. Издалека" и лауреат Национальной премии "Большой Кристап" (2014 года). И, кстати, в ноябре он был гостем "Зеленой лампы" и очень поддержал наших героев. Тогда он рассказывал нам о съемках нового фильма, обещал выдать его на экраны Риги в марте. И обещание сдержал.

А встретиться с Токаловым и членами съемочной группы можно 29 марта – в кинотеатре Splendid Palace, 1 апреля – в Лиепае, к/т Balle, и Вентспилсе, Kino Rio. Не пропустите, потому что потом фильм улетит на кинофестивали.

Трейлер фильма