Зеленая лампа |

Для 8-летнего Роби Роя, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала на прошлой неделе, собрано 2415 евро. На счет мальчика поступило 1652 евро. Было сделано 616 звонков на благотворительный телефон на сумму 763 евро. Для оплаты годовой программы реабилитации маме не хватает на данный момент 3060 евро.

У Роби с рождения – детский церебральный паралич. Мальчик не ходит, но недавно начал сидеть самостоятельно. В этом году ему идти в школу. Чтобы он мог сам сидеть более продолжительное время, cейчас ему назначен курс лечебной терапии в новом медицинском центре Poga. Есть методики ("космический костюм" Therasuit) и новейшая современная аппаратура. Стоимость реабилитации – 5475 евро. Мама просит поддержки.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Роби до 4 апреля. Стоимость звонка - 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Роби Роя открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Все собранные деньги, без отчислений, пойдут на оплату лечебной реабилитации мальчика.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!

Восемь лет назад, когда Линда ждала ребенка, врачи ей сказали, что у неё будут двойняшки – мальчик и девочка. Они с мужем ждали и радовались. Но все пошло не так, как мечтали. Девочка не выжила. А мальчик родился преждевременно. Врачи сомневались, удастся ли спасти малыша. Из роддома Линду с ребенком перевели в интенсивную терапию Детской клинической больницы. Роби лежал весь в трубочках. Там они пробыли два месяца.

Когда выписались домой, cразу покрестили ребенка. “Я все время разговаривала с Богом, просила – только бы малыш выжил. ”, - рассказывает Линда. Она начала читать Библию и размышлять над серьезными философскими вопросами. Они с мужем и сейчас постоянно ходят в лютеранскую церковь в Торнякалнсе. Линда считает, что если бы не чтение Библии, в тот тяжелый период она могла попросту сойти с ума.

После больницы их выписали домой, и вроде бы всё стало налаживаться. “Сначала все меня успокаивали – мол, с ребенком все нормально, просто он слабенький. Мы не знали, что во время родов случилось повреждение мозга, может быть, была какая-то врачебная ошибка, теперь уже не узнать, - - рассказывает Линда. – Никогда не забуду разговор с врачом, которая вошла и неожиданно сообщила: “У вас в жизни случилась большая трагедия. Шансов практически нет, и в самом лучшем случае он сможет сам принимать пищу”. В тот момент для меня мир рухнул.

Линда не поверила. Решила: ну не будет ходить cын, будет сидеть – рисовать, учить языки, cочинять, петь… Да мало ли что ещё будет… В 5 месяцев мальчику сделали иссследование мозга и поставили диагноз – ДЦП. Маме сообщили, что нужно оформлять инвалидность. И даже осторожно советовали оставить ребенка в интернате.

Все эти годы мама серьезно занимается восстановлением здоровья сына. Систематические интенсивные курсы реабилитаций понемногу дают свои результаты. Сейчас он уже говорит отдельные слова, любит общаться, может немного сидеть самостоятельно. Линда думает о том, как в сентябре повезет Роби в школу, в первый класс. Школа специальная, в классе будет только 4 ученика, и она надеется, что занятия помогут мальчику быстрее развиваться.

В жизни всегда много необъяснимых и удивительных вещей. Линда рассказала, как во время поездки на дельфинотерапию в Минск, они проезжали мимо красивого православного собора, и почему-то остановились и зашли туда – как будто их что-то туда тянуло. В этот день был большой православный праздник. “Мы попали на службу. Было ощущение, будто кто-то нас туда привел. И пробыли там с 16 до 22 часов, просто не могли уйти. Удивительно, как Роби, замерев, целых четыре часа слушал службу и пение хора... Так долго он никогда еще до этого спокойно не сидел с интересом. Просто какое-то чудо случилось. Мы даже думаем, что, может быть, это знак покрестить его в православие.”

Еще один чудесный случай произошел, когда семья поехала в Литву на Гору Крестов – знаменитую святыню и место паломничества, недалеко от Шауляя. Роби сидел в своей коляске и улыбался, и вдруг к нему подошла незнакомая женщина – как оказалось, одна из основательниц этого уникального места. Она погладила Роби по голове, наговорила много ласковых слов и подарила ему маленькую фигурку Богородицы – чтобы хранила и берегла...

Помощь Роби и его маме нужна для оплаты трех месячных курсов реабилитации в центре Poga по методу Therasuit 3. Врачи настоятельно рекомендуют пройти их. После предыдущего такого месячного курса у Роби произошли значительные улучшения. Стоимость программы на год - 5475 евро. В сумму входят также 3 консультации невролога и 12 занятий с эрготерапевтом.

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Роби Роя открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Все собранные деньги, без отчислений, пойдут на оплату лечебной реабилитации мальчика.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 9 000 63 83 (1,42 евро) работает для 9-летнего Роби Роя Трейя до 4 апреля. Много маленьких звонков складываются в большую помощь.

Помочь можно также перечислением пожертвований на счет Роби Роя Трейя:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Robinam Rojam Treijam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!