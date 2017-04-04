Зеленая лампа |

В маленьком деревянном домике в Задвинье тепло и уютно. Здесь, на втором этаже, живет Илзе с мамой и двумя сыновьями.Когда мы пришли к ним, младший сын был в школе, а старший, Адриан, сидел в коляске во дворе. Ему 16, он не ходит, не говорит, но улыбается и радуется всем окружающим.

У Адриана – ДЦП, детский церебральный паралич. Его мама Илзе уверена, что именно невнимательность врачей, принимавших у неё роды, привела к тому, что её сын стал инвалидом. В роддом она попала в воскресенье. Там её довольно долго “промариновали” в ожидании врачей. Когда она почуствовала, что ребенок перестал шевелиться, ей сказали не паниковать – мол, акушерка знает, что делать.

Через некоторое время выяснилось, что у малыша вокруг шеи обмоталась пуповина. Илзе сообщили, что утром придет доктор, и её начнут готовить к кесареву сечению. Драгоценное время было потеряно. Когда малыша извлекли на свет, из-за нехватки кислорода у него были мозговые повреждения. И гемипарез правой стороны тела.

В чем причины ДЦП у моего ребенка и кто виноват? Этим вопросом задаются все мамы таких деток. К сожалению, во множестве случаев причина – именно родовая травма и неправильно принятые роды. В отчаянии многие мамы сразу хотят подавать в суд, чтобы наказать виновных. Но очень скоро понимают, что дело это бесполезное - борьба займет массу времени и сил. Доказать что-то – чрезвычайно сложно и к тому же дорого. А изменить уже ничего не возможно. Поэтому Илзе решила эту затею оставить, а сосредоточиться на сыне.

Три месяца маленький Адриан провел в реанимации. Мама верила, что умные и опытные врачи малыша вылечат и всё будет хорошо. И молила Бога – только чтобы мальчик выжил. Несмотря на родовую травму, мальчик был очень красивый, как на картинке. Проблемы со здоровьем проявлялись постепенно.

У мальчика тяжелый диагноз – ДЦП. Ему постоянно нужна серьезная реабилитация. Годовая программа - 2892 евро. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Адриана до 11 апреля. СЧЕТ ПОМОЩИ

Это фотография еще маленького Адриана, одна из любимых у Илзе

Особенно тяжело справляться Илзе было в тот период, когда из семьи ушел муж, а вскоре умер отец. Она чувствовала себя буквально сломленной, и это отражалось на мальчике. В состоянии ребенка сразу начался регресс. Но ей удалось взять себя в руки.

Обычно после вопроса “Кто виноват” мамы тяжелобольных детей задаются вопросом “Почему именно мне послано такое испытание?”. И только со временем приходит правильный вопрос – не “почему”, а “зачем?”. Илзе показывает нам старую пубикацию в газете того периода - история Адриана и роковой врачебной ошибки. На фотографии она похожа на итальянскую кинозвезду. “У меня голова была забита всякой чепухой, - вспоминает она. Со временем, я поняла, что Адриан пришел в мою жизнь, чтобы меня изменить. Адриан для меня - милость Божия. Хотя, чтобы прийти к этому, понадобились годы”.

За эти годы Илзе окончила факультут психологии в педагогическом институте, получила степень бакалавра. И стала прихожанкой знаменитого пастора и философа Юриса Рубениса. А 8 лет назад решилась на второго ребенка. Так что у Андриана есть замечательный младший брат. “Я должна его воспитать так, чтобы он в будущем стал опорой для Адриана”, - говорит Илзе.

Одна из старых публикаций, посвященных Адриану и Илзе. Второе имя у мальчика - Отто

Справляться с заботами об Адриане и его братике ей помогают мама и тётя. На уход за Адрианом и его лечение уходят все деньги. (К слову, алименты от отца Адриана Илзе не получает. А работать она не может). Живут они на втором этаже. К узкой лестнице прилажен подъемник для инвалидного кресла. Адриана спускают вниз подышать свежим воздухом. У мальчика особый талант радоваться любой мелочи – весеннему солнышку, красивой мелодии, приходу учительницы Инесе (у него домашнее обучение). Илзе в этом смысле старается брать пример с сына. У мальчика есть и второе имя - Отто. Мама и бабушка зовут его ласково - Отиньш.

Ей очень запали в душу слова пастора Рубениса: “Как правило, если человек чувствует себя внутренне несчастным, это проблема его души. Дай ему то, что он хочет, и он очень быстро найдет повод снова жаловаться.” Эти женщины не жалуются. Конечно, им нелегко. Но, чтобы справляться с нелегкой ношей, им всё-таки нужна поддержка окружающих. Многие знакомые недоумевают: “Зачем так надрываться? Проще сдать Адриана в пансионат – там за ним будет присмотр и уход”. Илзе такие разговоры очень расстраивают: “Это как спросить, какую руку тебе не жалко отрубить - я одинаково люблю обоих сыновей. Как я могу отдать сына в интернат?”

Самая большая радость в жизни Адриана - музыка. Возить его на занятия по музыкальной терапии маме физически тяжело. Учительница музыки приходит к ним домой. Для мальчика это – буквально свет в окне. Но самим оплатить такие занятия семье не под силу.

Самое необходимое для Адриана - занятия физиотерапией. Так как мальчик не двигается и проводит все время в инвалидном кресле, у него деформируются ноги. Чтобы снимать боли и не допустить дальнейшей деформации, нужно, чтобы дважды в неделю приходит физиотерапевт. Все это стоит денег.

Вот так и бьется за своего мальчика каждый день эта маленькая семья - мама и бабушка. Без всякой помощи родного отца Адриана. На год на все назначенные врачами процедуры (включая занятия с логопедом и рейттерапию) Адриану нужно 2892 евро. Мама и бабушка просят помощи.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) работает для Адриана Соколовского до 11 апреля.

В фонде ziedot.lv в разделе “Помощь тяжелобольным детям” для Адриана Соколовского открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Помочь можно также перечислением денег на счет мальчика

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель atbalsts Adrianam Oto Sokolovskim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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