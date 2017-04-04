Зеленая лампа |

Гостем программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom сегодня, 4 апреля,

в 16.00 станет музыкант и композитор, участник легендарной группы Remix Улдис Мархилевич.

Для времени начала «перестройки» это тогда была смелая идея – жанр инструментального джаз-рока только зарождался на официальной советской эстраде. REMIX создавал аранжировки и записи для популярных солистов Латвии и России, они звучат в песнях «боевой тройки» Раймонда Паулса - Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Лаймы Вайкуле. И сам коллектив выступал со своими программами. Фирма «Мелодия» выпустила их два диска-гиганта в количестве сотен тысяч экземпляров.

А до этого Улдис Мархилевич играл в ансамбле "Опус" – это тоже была легенда латвийской эстрады. Ансамбль даже становился победителем всесоюзного конкурса “Песня-84”.

Недавно Remix отметил свой 30-летний юбилей серией юбилейных концертов. Сегодня Улдис Мархилевич как продюсер и композитор участвует во многих интересных проектах, создает музыку для театральных постановок, поддерживает благотворительные акции.

Поговорим о том, как ему удалось подобрать музыку для разговора с Богом, как он озвучил "Проданный смех" и придумал "Зеленый луч", о жизненных уроках и главных ценностях.

Включайте радио Baltkom в 16 часов.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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