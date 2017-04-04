Зеленая лампа |

Для 8-летнего Роби Роя Трейя, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала в прошлый вторник, собрано 3583 евро. На счет мальчика поступило 2664 евро. Было сделано 742 звонка на благотворительный телефон на сумму 919 евро.

У Роби с рождения – детский церебральный паралич. Мальчик не ходит, но недавно начал сидеть самостоятельно. В этом году ему идти в школу. Чтобы он мог сам сидеть более продолжительное время, cейчас ему назначен курс лечебной терапии в новом медицинском центре Poga. Есть методики ("космический костюм" Therasuit) и новейшая современная аппаратура. Стоимость годовой реабилитации – 5475 евро. Мама просит поддержки.

В фонде ziedot.lv для 9-летнего Роби Роя Трейя открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Все собранные деньги, без отчислений, пойдут на оплату лечебной реабилитации мальчика.

Помочь можно также перечислением пожертвований на счет Роби Роя Трейя:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Robinam Rojam Treijam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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