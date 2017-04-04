"Зеленая лампа": для 8-летнего Робика собрано 3583 евро
Для 8-летнего Роби Роя Трейя, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала в прошлый вторник, собрано 3583 евро. На счет мальчика поступило 2664 евро. Было сделано 742 звонка на благотворительный телефон на сумму 919 евро.
У Роби с рождения – детский церебральный паралич. Мальчик не ходит, но недавно начал сидеть самостоятельно. В этом году ему идти в школу. Чтобы он мог сам сидеть более продолжительное время, cейчас ему назначен курс лечебной терапии в новом медицинском центре Poga. Есть методики ("космический костюм" Therasuit) и новейшая современная аппаратура. Стоимость годовой реабилитации – 5475 евро. Мама просит поддержки.
В фонде ziedot.lv для 9-летнего Роби Роя Трейя открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. Все собранные деньги, без отчислений, пойдут на оплату лечебной реабилитации мальчика.
Помочь можно также перечислением пожертвований на счет Роби Роя Трейя:
Fonds "Ziedot.lv"
Регистрационный номер: 40008078226
SWEDBANK
Банковский код - HABALV22
Номер счёта - LV95HABA0551006150241
Цель - Atbalsts Robinam Rojam Treijam
Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.
Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.
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