Зеленая лампа |

В конце мая Улдис Мархилевич отметит свой юбилей серией концертов с участием друзей-латвийских звезд (Иго Фоминс, Айнар Миелавс, Айя Андреева, Сергей Егерс и другие). «Хочу, чтобы был праздник!», - сказал нам известный латвийский композитор, оранжировщик, музыкант.

Во вторник он был гостем программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 93.9 FM

Когда такие люди, как Улдис рассказывают о главном в своей жизни, как они это понимают, - мир не кажется безнадежным. А жизнь у композитора Мархилевича была и есть яркая. От работы в Латвийской филармонии и знаменитого "Ремикса", гастролей по всему тогдашнему Союзу (включая такие дальние места, как Нижний Тагил и Владивосток) и оранжировок песен Паулса и Тухманова до сегодняшних фестивалей, концертов и театральных работ.

Очень много места в его жизни занимают и благотворительные проекты. Участие в них Улдис считает естественным и удивляется, когда его спрашивают, почему он это делает.

Один из его музыкальных фестивалей "Зеленый луч" проходит летом в Павилосте. Название связано с уникальным природным явлением - иногда, когда солнце садится в море, на горизонте вдруг появлется яркий зеленый луч. Увидеть такое - к счастью. Фестиваль проходит на берегу моря, на закате... “Всех зову. Присоединяйтесь!” – сказал он.

В районе Павилосты живет уже седьмое поколение его семьи. “Я очень интересуюсь историей, у меня это в крови. Очень сильно чувствую своих предков и всю эту связь”.

Один из проектов он готовил с Сармой Фрейбергой – концерт с участием детей и подростков с инвалидностью. “Я был эмоционально потрясен. Не только потому, что жалко было этих детей. Я понял, что они, конечно, обделены здоровьем, но это компенсируется другим – внутрненним миром, душой. То, как они думают, как они смотрят на жизнь – поражает. Духовно они выше нас. Он чувствуют любую фальшь, - рассказал музыкант. – В этом проекте я работал с ними, как с равными, без скидок на их здоровье. И они это чувствовали и были благодарны”.

Он рассказал также о рождественском проекте, который они готовили вместе с актрисой Резией Калниней. Это была серия концертов, где и музыка и тексты были написаны как разговор с Богом. “Резия прислала мне тексты, и я, не зная автора, написал музыку. Музыка шла от слова. После оказалось, что это слова реальных женщин, прошедших через боль. Потому все получилось очень трогательно”.

Музыкант признался, что с годами и опытом отношение ко многому меняется. Он считает, что жизнь надо принимать такой, как есть. И очень ценит в людях искренность и честность.

"Слова - не спасительные таблетки. Но они часто дают невидимую энергию и помогают. Тебе может быть плохо и грустно, и вдруг одно слово или пара слов - и все меняется. Так что давайте любить и беречь друг друга" - пожелал радиослушателям композитор Мархилевич.

Одна из очень красивых композиций, написанная им, называется Memory ("Воспоминания"), из альбома Vivo. В ней звучат море и ветер. Послушайте !

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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