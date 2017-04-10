Зеленая лампа |

Для 16-летнего Адриана Соколовского, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom 93.9 FM рассказывала во вторник, собрано 2232 евро. На счет мальчика поступило 1398 евро. Было сделано 673 звонка на благотворительный телефон на сумму 834 евро.

Адриан из-за родовой травмы с рождения болен детским церебральным параличом. Мальчику постоянная физиотерапия, чтобы не деформировались ноги. Годовой курс стоит 2892 евро. Мама Адриана просит помощи. Благотворительный телефон 90006383 работает для Адриана Соколовского до 11 апреля. Стоимость звонка - 1,42 евро. СЧЕТ ПОМОЩИ

Когда малыш родился, из-за нехватки кислорода у него были мозговые повреждения. И гемипарез (парадич мышц) правой стороны тела.

Три месяца маленький Адриан провел в реанимации. Мама молила Бога – только чтобы мальчик выжил. Несмотря на родовую травму, ребенок был красивый, как на картинке. Проблемы со здоровьем проявлялись постепенно.

Это фотография еще маленького Адриана, одна из любимых у Илзе

Особенно тяжело справляться Илзе было в тот период, когда из семьи ушел муж, а вскоре умер отец. Она чувствовала себя буквально сломленной, и это отражалось на мальчике. В состоянии ребенка сразу начался регресс. Но ей удалось взять себя в руки.

8 лет назад Илзе решилась на второго ребенка. Так что у Андриана есть замечательный младший брат. “Я должна его воспитать так, чтобы он в будущем стал опорой для Адриана”, - говорит Илзе.

Справляться с заботами об Адриане и его братике ей помогают мама и тётя. На уход за Адрианом и его лечение уходят все деньги. (К слову, алименты от отца Адриана Илзе не получает. А работать она не может). Живут они на втором этаже. К узкой лестнице прилажен подъемник для инвалидного кресла. Адриана спускают вниз подышать свежим воздухом.

У мальчика особый талант радоваться любой мелочи – весеннему солнышку, красивой мелодии, приходу учительницы Инесе (у него домашнее обучение). Илзе в этом смысле старается брать пример с сына. Многие знакомые недоумевают: “Зачем так надрываться? Проще сдать Адриана в пансионат – там за ним будет присмотр и уход”. Илзе такие разговоры очень расстраивают: “Это как спросить, какую руку тебе не жалко отрубить - я одинаково люблю обоих сыновей. Как я могу отдать сына в интернат?”

Адриан с детства обладает талантом радоваться всему, что его окружает

Самая большая радость в жизни Адриана - музыка. Возить его на занятия по музыкальной терапии маме физически тяжело. Учительница музыки приходит к ним домой. Для мальчика это – буквально свет в окне. Но самим оплатить такие занятия семье не под силу.

Самое необходимое для Адриана - занятия физиотерапией. Так как мальчик не двигается и проводит все время в инвалидном кресле, у него деформируются ноги. Чтобы снимать боли и не допустить дальнейшей деформации, нужно, чтобы дважды в неделю приходит физиотерапевт. Все это стоит денег. На год на все назначенные врачами процедуры (включая занятия с логопедом и рейттерапию) Адриану нужно 2892 евро. Мама и бабушка просят помощи.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро) работает для Адриана Соколовского до 11 апреля.

В фонде ziedot.lv в разделе “Помощь тяжелобольным детям” для Адриана Соколовского открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Помочь можно также перечислением денег на счет мальчика

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Adrianam Oto Sokolovskim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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