Зеленая лампа |

Дорогие друзья!

Мы сердечно благодарим всех за поддержку программы «Зеленая лампа» и рады любому сотрудничеству. «Зеленая лампа» и радио Baltkom 93.9 FM не собирают пожертвования – мы просто информируем, кому именно сейчас срочно нужна помощь, лично встречаемся с людьми и семьями (мы с ними на прямой связи), а потом, по возможности, отслеживаем результаты.

Куда поступают деньги?

Для каждого героя, о котором еженедельно рассказывает программа, в благотворительном фонде ziedot.lv открыт специальный проект и личный счет. Прямо на странице можно увидеть, сколько средств уже поступило в помощь конкретному человеку. Цифра меняется с каждым перечислением денег.

За более чем полтора года существования программы «Зеленая лампа», благодаря вашей поддержке и добрым сердцам, удалось помочь более, чем сотне, человек, а также двум проектам по спасению бездомных животных и проекту поддержки малышей из бедствующих семей. Огромное вам спасибо! Именно благодаря вам, многим были сделаны серьезные операции, для кого-то приобретены жизненно важные лекарства, кто-то встал на ноги и начал ходить, а десяткам мам тяжелобольных деток, благодаря реабилитации, стало легче поддерживать малышей в стабильном состоянии. Это невозможно переоценить.

К нам часто обращаются люди, которые хотят делать регулярные перечисления для героев «Зеленой лампы» со своего счета автоматически. Это очень удобно и гарантирует, что не забудешь, даже если пропустил информацию.

Как это можно сделать ?

Те, кто хочет делать регулярные пожертвования в помощь маленьким героям «Зеленой лампы», могут автоматически каждую неделю перечислять какую-то определенную сумму. Для этого нужно в своем интернет-банке выбрать графу «Регулярные платежи», указать период оплаты (еженедельно или ежемесячно) и цель платежа: «Programmas Zaļa lampa varoņiem palīdzība». В интернет-банке Swedbank это точно возможно, мы проверяли. Реквизиты такие:

Fonds "Ziedot.lv" Reģ. Nr 40008078226 Adrese: Indrānu iela 13, Rīga, LV1012, Latvija

Banku konti ziedojumiem* un norēķiniem:

SWEDBANK: konta nr: LV95HABA0551006150241, bankas kods: HABALV22

SEB: konta nr: LV86UNLA0050014286045, bankas kods: UNLALV2X

NORDEA: konta nr: LV19NDEA0000082343510, bankas kods: NDEALV2X

CITADELE: konta nr: LV64PARX0012713470002, bankas kods: PARXLV22

NORVIK BANKA: konta nr.LV42LATB0002010114928, bankas kods: LATBLV22

DNB BANKA: konta nr. LV53RIKO0002013321645, bankas kods: RIKOLV2X Latvijas pasts: konta Nr. LV05LPNS0001003230983

• Обязательно нужно указать конкретный проект, на который вы жертвуете деньги – «Programmas Zaļa lampa varoņiem palīdzība».

Ваши деньги сразу окажутся на счету конкретного человека и напрямую будут направлены на оплату лечения или лекарств. Вы можете следить за ходом проекта и лично убедиться, на что пошли ваши деньги. Напоминаем, что фирмы, компании и частные лица, жетрвующие средства на благотворительный проект, получают налоговые льготы. Информация об этом ЗДЕСЬ

Благодарим за идею и поддержку профессора Балтийской международной академии Ольгу Павук, она же – главный редактор журнала «Балтийский курс».