Зеленая лампа |

Для 16-летнего Адриана Соколовского, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom 93.9 FM рассказывала во вторник, собрано 2742 евро. На счет мальчика поступило 1752 евро. Было сделано 799 звонков на сумму 990 евро.

Адриан из-за родовой травмы с рождения болен детским церебральным параличом. Мальчику постоянная физиотерапия, чтобы не деформировались ноги. Годовой курс стоит 2892 евро.

Благодаря вам, за неделю практически собраны все необходимые на год средства. Это позволит оплатить годовой курс физиотерапии, чтобы у мальчика не деформировались ноги, и другие, очень важные для Адриана занятий. Огромное спасибо всем от мамы Адриана!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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