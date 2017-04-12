Зеленая лампа |

Маша – очень красивый и интересный человек. Ей 11 лет. Уже год, как она ходит сама. Еще не совсем уверенно, но с каждым днем все лучше держит равновесие и почти не спотыкается. Никто не верил, что это возможно. Но это случилось – после двух операций у немецкого доктора и курса в новейшем Рижском реабилитационном центре. Сейчас необходимо пройти ещё два курса. Цена вопроса на год - 5340 евро.

C момента выхода в эфир программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom для Маши Жаркевич собрано 789 евро: 435 было перечислено на счёт плюс было сделано 292 звонка, что составило 363 евро.

Пока что Маша ещё опирается на ходунки, а на дальние расстояния мама берет с собой специальную коляску. Но врачи уверены, что девочка сможет ходить сама – только нужны специальные лечебные занятия. Именно для их оплаты мама и просит поддержки.

Маша – умница и фантазерка. Напоминает и Элли из Изумродного города, и Алису из Страны чудес – это её любимые сказки. И девочку из "Маши и медведя" -- тем более, что медведей у неё огромное количество. В детстве она обожала плюшевых мишек, и теперь бережно хранит свою игрушечную коллекцию. Любимые - мишка Вася и мишка Миша.

Сейчас Маше очень нужна реабилитация, чтобы закрепить чудесные результаты. Врачи настоятельно рекомендуют ей пройти в этом году два курса интенсивной реабилитации с "космическим костюмом" по методике Therasuit и на роботе для ходьбы GEO (Это уникальные аппараты, которые уже многим детям с проблемами опорно-двинательной системы подарили выздоровление. Раньше на такие занятия приходилось ездить за границу, и стоило это значительно дороже. Теперь новейшая аппаратура есть в Риге). Стоимость одного курса – 2670 евро. Маше необходимы 2 курса.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 работает для Маши до 18 апреля. Стоимость звонка - 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv для 11-летней Маши Жаркевич открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ

Родилась Маша в Даугавпилсе, где тогда жили ее мама Ольга и папа Вячеслав. И появилась на свет 6-месячной, весом всего 1400 г (Ольге по срочным показаниям, из-за осложнений беременности пришлось делать кесарево). Почти два месяца они с мамой провели в больнице. Когда их выписали, врачи ничего особенного не заметили и никакого диагноза не поставили.

А через некоторое время стало ясно, что у девочки что-то не то с ножками. А вот говорить Маша начала очень рано и быстро выучила первые буквы, научилась читать слова, удивляя даже врача-невролога.

В 1 год и 3 месяца маму с ребенком направили на обследование в Ригу. Ольга до сих пор расстраивается, вспоминая, как знаменитый доктор, к которому их записали, просто грубо отмахнулся от них: "Ну и что вы ещё от меня хотите? Инвалидность?"

Слово "инвалидность" вызвало у Ольги шок, она и не предполагала, что дело так серьезно. В конце концов Маше поставили диагноз – детский церебральный паралич.

А потом им пришлось переехать в Ригу, где жила мама Ольги. Муж потерял работу, в Даугавпилсе не так просто с трудоустройством. Чтобы обеспечить девочке необходимое лечение, папа хватался за любую работу, мама с утра работала дворником на двух участках. Пособие по уходу за больным ребенком им оформили не сразу. Когда Ольга случайно, от других мам, узнала, что им такое полагается, она спросила у соцсотрудников: "Почему нам раньше никто об этом не сказал?». «Но вы же не спрашивали", - ответили ей.

Бабушка очень помогает. Квартирка у нее однокомнатная, но семье удалось снять жилье в одном доме с ней. Стали очень интенсивно заниматься всевозможной реабилитацией. Ольга благодарна организациям "Mēs esam līdzas" и "Latvijas bērniem ar kustības traucējumiem", которые очень помогли Маше. Но о том, что есть такие возможности она узнала от мамочек, у которых дети с аналогичными проблемами. Как правило, нужную информацию мамочки в основном получают, общаясь в группах или социальных сетях.

В 6 лет Машу показали известному немецкому доктору Берниусу, который приезжает на консультации в Ригу по приглашению фонда ziedot.lv. Доктор Берниус сделал Маше две операции в клинике Мюнхена – по выпрямлению связок и бедра. Средства на операции собирались с помощью ziedot.lv. Теперь не надо было больше замуровывать ноги в тяжелые пластмассовые боты. В итоге в 7 лет девочка встала на ноги и начала делать первые в жизни шаги с помощью ходунков.

А год назад, после курса реабилитации в центре Poga, с помощью «космического костюма» на аппарате Therra Suit, Маша начала ходить без поддержки.

В свои 11 лет эта чудесная девочка интересуется абсолютно всем. Неделя заполнена занятиями: постоянная физиотерапия, три раза в неделю – пение в студии, школа, домашние задания. Она все успевает. Много читает, очень любит книгу "Белый Бим, черное ухо". "Я почти никогда не плачу, но когда про Бима читала, очень сильно расплакалась", - признается Маша.

У Маши есть младшая сестричка Алиса, ей 9 лет. Она очень шустрая и подвижная – может легко сесть на шпагат или сделать кувырок. Машу Алисины кульбиты восхищают – ведь для неё это недостижимая мечта. Сестрички вместе устраивают дома театральные представления. Сами придумывают героев, сюжеты. "Может быть, я стала бы актрисой, - мечтает Маша. – Ну или режиссером. Или сценаристом для интресных фильмов.".

Спрашиваем, о чем Маша мечтает. И ижидаем услышать слова о здоровье и возможности ходить, бегать, танцевать, как все. Или про новую куклу, игрушки. Но девочка, не задумываясь, говорит нам: "У меня мечта – чтобы добрыми и счастливыми все были. Чтобы никто не нарушал законы и не причинял зло. И еще, если бы я была волшебницей, то сделала бы так, чтобы люди стали бессмертными и не болели. А все дети, такие, как я, которые в колясках или с другими болезнями, выздоровели".

Маша, мы тоже согласны, чтобы ты была волшебницей. А бегать и танцевать ты будешь обязательно!

Сейчас Маше, только год назад начавшей ходить самостоятельно, очень нужна реабилитация, чтобы развить прогресс. Врачи назначили ей пройти два курса интенсивной реабилитации с «космическим костюмом» по методике Therasuit и на роботе для ходьбы GEO. Стоимость одного курса – 2670 евро. На год, на два курса, Маше необходимо 5340 евро

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 работает для Маши до 18 апреля. Стоимость звонка - 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv для Маши Жаркевич открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ

Помочь также можно перечислением на счет Маши:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226 SWEDBANK Банковский код HABALV22 Номер счёта LV95HABA0551006150241 Цель Atbalsts Marijai Žarkevičai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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