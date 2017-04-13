Зеленая лампа |

Накануне праздника Пасхи гостьей программы стала художник, иконописец, преподаватель Латвийской Христианской академии Карина Тамбовская.

Карина преподает искусство иконописи в Латвийской Христианской академии. Мы поговорили о том, кто пишет иконы? Как пишут иконы? И что такое икона?

“Я бы не стала так дерзко обозначать себя – иконописцем. Учиться этому нужно всю жизнь. Наверное, скорее я подмастерье. Иконопись - это огромный труд, духовный и творческий, и человек постепенно к такому званию приходит”, - отметила Карина Тамбовская.

В Академию она попала в 2011 году, до этого занималась живописью. Она профессиональный художник. А когда сама начала учиться иконописи, то поняла, что это особый вид искусства. Это богословие в красках. Важна не только специальная техника написания иконы. Иконописец, в первую очередь, человек верующий, соблюдающий церковные устои и традиции, пост и молитвенные правила.

“Икона – не картина. Она для молитвы. Для меня это вершина искусства. Часто иконы, написанные нашими студентами и выпускниками, оказываются в храмах. В прошлом году студентка ЛХА Христина передала родильному отделению больницы Цесиса икону Богоматери, помощницы в родах. Еще одна икона “Святое семейство”, написанная студенткой Лаурой, находится в католическом приходе Марии Магдалены”, - рассказала Карина Тамбовская.

Учиться иконописи приходят очень разные люди. У каждого – своя цепочка событий, которая приводит к такому решению. “У нас занимался молодой парень с инвалидностью, приезжал в коляске. Но даже когда мы приходили грустные, он всегда нам улыбался и поддерживал. Сейчас он женился, у него родился ребенок. А писал он икону Матронушки Московской. И мне кажется, это ему очень помогло”.

В работе над иконой нужно очень много терпения. Не все получается сразу. Это труд и физический и духовный. Карина рассказала, что, бывает и так - приходит художник, уже с опытом, а у него не складывается, или цвет не идет. Потому что есть тонкие грани, которые ты, наверное, должен сначала в себе понять, что-то перебороть. Это, в первую очередь, труд духовный.

В Академии есть факультет церковного искусства, где обучают иконописи четыре года. С обязательным изучением богословия, живописи. Есть и краткосрочные курсы, и летние занятия для желающих получить азы. Перед началом каждого урока и в конце – обязательная молитва. На написание иконы нужно получить благословение.

Сама Карина для своей дипломной работы выбрала икону с образом благоразумного разбойника Раха. Того, который был на кресте по правую сторону от Христа, покаялся и получил прощение.

“Почему я выбрала этот образ? Мне была очень близка тема покаяния. Все мы совершаем ошибки, а в православии есть такое таинство – покаяние. Это доступно каждому, чтобы очистить душу и не нести за собой тяжелый груз. Меня этот сюжет в свое время просто поразил. Икона пишется обязательно во внутренней тишине. И это одновременно работа над собой”.

У самой художницы двое маленьких детей. Она призналась, что дети очень изменили ее мир, научили многому. Карина уверена, что главное в воспитании – не нравоучения, а личный пример. Важно вложить в ребенка критерии добра и зла. Мир сейчас очень сложный и запутанный. Поэтому надо учить детей милосердию, заботе о других, о тех, кому трудно.

Накануне светлой Пасхи Карина Тамбовская напомнила, что перед большим праздником мы стараемся все вымыть и вычистить дома. Но главное – это очистить наши сердца и душу, попросить прощения у тех, кого обидели, сделать что-то доброе.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!