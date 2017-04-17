Зеленая лампа |

В эти Пасхальные дни наша помощь очень нужна больной девочке, которая начала делать первые в своей жизни шаги. Чтобы она ходила, сейчас необходим курс лечения. Есть назначение врачей, есть чудо-аппаратура, подошла очередь, но не хвататет денег.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 работает для Маши до 18 апреля. Стоимость звонка - 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv для 11-летней Маши Жаркевич открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ

Маша – очень красивый и интересный человек. Ей 11 лет. Cама она смогла начать ходить год назад. Еще не совсем уверенно, но с каждым днем все лучше держит равновесие и почти не спотыкается. Никто не верил, что это возможно. Но это случилось – после двух операций у немецкого доктора и курса в новейшем Рижском реабилитационном центре. Сейчас необходимо пройти ещё два курса. Цена вопроса на год - 5340 евро.

Пока что Маша ещё опирается на ходунки, а на дальние расстояния мама берет с собой специальную коляску. Но врачи уверены, что девочка сможет ходить сама – только нужны специальные лечебные занятия. Именно для их оплаты мама и просит поддержки.

Маша – умница и фантазерка. Напоминает и Элли из Изумродного города, и Алису из Страны чудес – это её любимые сказки. И девочку из "Маши и медведя" -- тем более, что медведей у неё огромное количество. Ходить она не могла, и подолгу играла со своими игрушками - обожала плюшевых мишек, и теперь бережно хранит свою игрушечную коллекцию. Любимые - мишка Вася и мишка Миша.

Сейчас Маше очень нужна реабилитация, чтобы закрепить чудесные результаты. Врачи настоятельно рекомендуют ей пройти в этом году два курса интенсивной реабилитации с "космическим костюмом" по методике Therasuit и на роботе для ходьбы GEO (Это уникальные аппараты, которые уже многим детям с проблемами опорно-двинательной системы подарили выздоровление. Раньше на такие занятия приходилось ездить за границу, и стоило это значительно дороже. Теперь новейшая аппаратура есть в Риге). Стоимость одного курса – 2670 евро. Маше необходимы 2 курса.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 90006383 работает для Маши до 18 апреля. Стоимость звонка - 1,42 евро.

В фонде ziedot.lv для 11-летней Маши Жаркевич открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ МАШИ

Помочь также можно перечислением на счет Маши:

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226 SWEDBANK Банковский код HABALV22 Номер счёта LV95HABA0551006150241 Цель Atbalsts Marijai Žarkevičai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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