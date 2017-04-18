Зеленая лампа |

В жизни Андрея есть два ангела – мама Наталья и маленькая дочка Арианна. Сам Андрей Бришка три года назад попал в аварию и оказался прикован к инвалидной коляске.

Силы жить дает ему любовь и ответственность - он верит, что сможет встать на ноги, работать, обеспечивать дочку, заботиться о маме... Только сейчас этому сильному мужчине нужна человеческая поддержка.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom 93.9 FM - 90006383 (1,42 евро) работает для Андрея Бришки до 25 апреля. В ziedot.lv для Андрея открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ.

Так вышло, что с женой Андрей расстался ещё до аварии. Договорились, что после развода дочка будет жить по одной неделе по очереди у мамы и у папы. Андрей тогда снял небольшую квартиру на первом этаже на Саркандаугаве. Чтобы гулять с дочкой в Межапарке, да и до моря недалеко. Первый этаж немного смущал, но это было дешевле, чем другие варианты. Сейчас Андрей, с трудом преодолевая на коляске несколько ступенек от входа в подъезд до квартиры, каждый раз благодарит судьбу – за то, что это первый этаж.

Когда мы пришли к Андрею в гости, дверь подъезда нам вышла открыть его мама Наталья. В подъезде поставили кодовый замок, нужен чип. Если кто-то приходит навестить Андрея, когда он дома один, ему приходится звонить соседям и просить, чтобы открыли дверь гостю.

Наталья убегает забирать из школы Арианну, а мы проходим в комнату. Нас встречают две крошечные собачки и пушистый котенок. Старшую собачку, Лоту, Андрей купил для дочки еще до аварии, исполнил ее мечту. А когда появились щенки, решил оставить маленькую Лёлю. “Не знаю, что бы я без них делал. Когда я один дома, наверное, от тоски выл бы – а с ними весело". А недавно Арианна упросила взять трехцветного котика.

8-летняя Арианна - свет в окошке и смысл всей жизни Андрея. Её фотографиями увешана вся стена в комнате.

"Именно дочка помогла мне вернуться к жизни. Сейчас, когда мы с ней идем на прогулку, как будто не на коляске двигаюсь, а на крыльях. Раньше мне казалось, что все смотрят на меня с сожалением, как на несчастного калеку. Теперь я ловлю себя на том, люди смотрят на нас с теплотой, а на Арианну - с восхищением: она невероятная красавица у меня", - улыбается Андрей.

До трагедии Андрей занимался автобизнесом – ремонт, запчасти… И сейчас ищет любую подработку, где можно что-то налаживать руками. Руки у него золотые. Когда пришел в себя после аварии, сам поставил себе в машине ручное управление. Теперь они с дочкой могут поехать к морю в Вецаки. 8-летняя Арианна сама складывает и достает из багажника его коляску, помогает ему пересесть.

У кровати стоит Покровская икона - Богородица держит покрывало, как будто укрывает от бед и печалей. Мама Андрея уверена, что сын тогда остался в живых, потому что незадолго перед этим крестился, вместе с дочкой. “Мне исполнялось 33 года. Помню, размышлял о том, что это особенный возраст,” - вспоминает Андрей.

Через несколько дней после дня рождения он с другом возвращался домой из Елгавы на мотоцикле. Был за рулем. Он опытный водитель, с большим стажем. В районе Олайне начался сильный ливень. Рядом по шоссе шла пожарная машина. Андрей старался аккуратно держаться вдоль неё. Но в какой- то момент мотоцикл занесло и выбросило на обочину. Пожарные увидели аварию, остановились, cтали помогать, вызвали скорую. Если бы не они, ещё неизвестно, cколько бы пришлось Андрею с другом проваляться под ливнем. Скорая приехала быстро, в больницу Гайльэзерс везли его с мигалками. И опять повезло, что в тот день дежурил очень опытный хирург.

Друг отделался ушибами ребер. Андрей получил перелом позвоночника. Дальше – реанимация, операции, боль, шок, отчаяние. Когда пришел в себя, узнал, что ходить он вряд ли будет. По крайней мере года три улучшений ждать не стоило, предупредили врачи. Только после этого срока в его случае можно начинать потихоньку возвращать чувствительность мышц в нижней части тела.

Тем не менее Андрей взял себя в руки и решил, что просто так сдаваться не имеет права. У него – дочка. Он начал понемножку заниматься. Смастерил себе вспомогательное устройство, которое в шутку называет «палка-поднималка». Подсмотрел в реабилитационном центре Вайвари – брусок прикреплен к потолку над кроватью. Андрей цепляется за него руками, подтягивается и переползает в коляску.

Через те несколько ступенек, которые надо преодолеть от входной двери в подъезд до квартиры, коляску толкает обычно мама. Пандуса нет. А очередь на бесплатную установку очень большая.

Недавно после курса реабилитации в медицинском центре Poga, случилось чудо – Андрей стал чувствовать, когда невролог “простукивает” ноги молоточком. У него начали включаться мышцы от бедра до колена. Сейчас по плану – реабилитация коленной зоны. Затем – стопы. И он сможет встать на ноги. Так говорят врачи.

Когда Андрей с дочкой куда-то едут, 8-летняя Арианна сама складывает и достает из багажника его коляску, помогает ему пересесть.

Конечно, ему очень трудно. Но он верит, что справится. Чтобы оплатить дорогостоящую реабилитацию, в ziedot.lv открыли для Андрея счет помощи. Как только соберутся средства, он сможет получить необходимое лечение.

Долго Андрею казалось, что взрослый мужчина не должен просить денег у других. Понадобилось время, чтобы его убедили, что нет ничего постыдного в том, что человек обращается к людям за помощью. Никто не должен быть одинок. На оплату лечения Андрею нужно собрать 2303 евро.

В ziedot.lv для Андрея открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Андрея Бришки до 25 апреля.

Помочь можно и перечислением денег на специальный счет Андрея. Средства с этого счета пойдут напрямую на оплату курса реабилитации. Никаких процентов с пожертвованных денег не берется.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atkārtota palīdzība Andrejam Briškam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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