Зеленая лампа |

Сегодня гостья программы "Зеленая лампа" - певица Диана Пирагс. У нее очень много творческих проектов. Она поет на девяти языках. А по образованию Диана – педагог.

Слушайте радио Baltkom сразу после 16 часов. Будем говорить о том, как музыка меняет жизнь, что для творческой личности важнее всего, как совместить сцену и воспитание двоих детей. А также о том, зачем певица часто участвует в благотворительных мероприятиях и почему мама в детстве звала ее «Диана-тайфун». Ну и, конечно, о юбилейном концерте знаменитой Дианиной мамы – Ольги Пирагс, который состоится 21 апреля.