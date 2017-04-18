Зеленая лампа |

Для 11-летней Маши Жаркевич, о которой программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom рассказала в прошлый вторник, за неделю было собрано 2525 евро.

На счет Маши поступило 1288 евро. Было сделано 993 звонка на благотворительный телефон на сумму 1237 евро.

Эти деньги пойдут на оплату одного курса реабилитации на специальной аппаратуре, тренирующей опорно-мышечную систему, в рижском медицинском центре Poga.

Маша – очень красивый и интересный маленький человек. Ей 11 лет. Cама она смогла начать ходить год назад. Еще не совсем уверенно, но с каждым днем все лучше держит равновесие и почти не спотыкается. Никто не верил, что это возможно. Но это случилось – после двух операций и курса в новейшем Рижском реабилитационном центре. Пока что Маша ещё опирается на ходунки, а на дальние расстояния мама берет с собой специальную коляску. Но врачи уверены, что девочка сможет ходить нормально. А сама Маша мечтает танцевать. Пусть у нее все сбудется! Огромное спасибо всем, кто помогает! ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ МАШИ

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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