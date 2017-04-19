Зеленая лампа |

Во вторник Зеленую лампу на радио Baltkom 93.9 FM включали известная латвийская певица Диана Пирагс и ее 10-летняя дочка Анжелика.

Диана поет на 8 языках, ее творчество известно далеко за пределами Латвии. Одной из визитных карточек певицы стала ее песня о Риге (“Рига, ты и я”), клип на которую сняла известный режиссер Ася Николаева, работавшая со многими звездами. С песней о Риге Диана выступала также на международном фестивале в Самарканде. На концерте присутствовал президент Узбекистана, а трансляция шла в прямом эфире на много стран. Певица исполнила тогда также латгальскую песню в джазовой интерпретации и композицию Раймонда Паулса из “Долгой дороги в дюнах”. И открыла широкой аудитории музыкальное "лицо" нашей страны.

“Пела я всегда, сколько себя помню. Лет с пяти уже исполняла джазовые баллады. Мне очень нравилась заставка к передаче «Спокойной ночи, малыши» - в джазовой обработке. А на большую сцену я вышла впервые в 10 лет, - рассказала Диана. - Это был концерт «Доброе сердце” в огромном концертном зале “Россия”. В нем участвовали многие звезды. Организаторы концерта хотели, чтобы в поддержку детей-инвалидов выступили и маленькие исполнители. Моя песня называлась “Улыбайтесь чаще”. Это было колоссальное шоу, с телевидением, а все деньги от продажи билетов пошли в помощь больным детям. Для меня это был огромный стресс. Но зато потом я уже ничего не боялась”.

“А меня мама впервые вынесла на сцену, когда мне было 3 месяца, - добавила Анжелика. – А петь я начала, когда слушала, как моя бабушка (Ольга Пирагс) занимается со своими учениками, повторяла песни, которые они пели”. Сейчас Ольга, Диана и Анжелика часто поют втроем.

10-летняя Анжелика уже выступает на концертах, поет в дуэте с двоюродным братом Алексом, сыном Ланы, второй дочки Ольги Пирагс. А маленький Леон, родной братик Анжелики, вообще родился в Международный день джаза. 30 апреля ему исполнится 3 года. Диана рассказала, что она выступала на сцене практически до девятого месяца беременности, так что сын еще до своего рождения побывал с мамой на гастролях.. Уже сейчас Леон тоже любит петь и танцевать дома.

Диана Пирагс – дипломированный педагог. Мы спросили, есть ли у нее собственные секреты воспитания детей. “Сегодня многие родители покупают детям дорогие подарки за хорошие оценки. Я так не делаю. Есть что-то важнее подарков. Не деньги решают все, есть другие ценности, - сказала Диана. Она призналась, что всегда старается держать себя в руках, и надо очень постараться, чтобы вывести ее из себя. – А секретов особых нет. Надо просто любить детей. Еще очень важно, чтобы в семье были домашние животные. Наш кот, например, приноси всем много радости. А также и пользу.. У животных есть такая магическая способность - успокаивать детей. И, кроме того, у детей появляется ответственность за животное”.

Диана рассказала, что у нее много творческих проектов и рождаются новые песни. “Буду записывать песни и на русском, и на латышском. Я не хочу разделять аудиторию на русскоговорящую и латышскоговорящую, потому что мой прадед – латыш, прабабушка – русская. И я всегда буду за то, чтобы соединять две культуры”.

Певица отметила, что очень рада участвовать в программе “Зеленая лампа”. И пожелала всем радиослушателям и читателям на минуту отвлечься от суеты и проблем и вспомнить о главном. “Давайте будем более открытыми и справедливыми. Если Господь наградил нас более хорошим здоровьем и возможностями, чем других, надо как-то делиться. Нужно обязательно помочь другим. И тогда все хорошее увеличится в сто-тысячу раз. Хочу пожелать весеннего настроения, чтобы все были здоровы, красивы, счастливы. И почаще вспоминали самые счастливые моменты своей жизни”.

21 апреля в Доме конгрессов состоится юбилейный концерт Ольги Пирагс. Сейчас сама Ольга и ее друзья-музыканты вовсю репетируют. На концерты будут сюрпризы, выступят известные дуэты, выйдут на сцену и Диана, и 10-летняя Анжелика, которая уже сейчас видит для себя только одну профессию – певицы. Такая это творческая музыкальная семья. Поздравляем нашу джаз-диву Ольгу Пирагс и желаем ей бесконечного вдохновения и море апплодисментов! До встречи на концерте!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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