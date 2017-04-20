Зеленая лампа |

Для рижанина Андрея Бришки, о котором программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom 93.9 FM рассказала во вторник, собрано 1008 евро. На счет поступило 546 евро. Был сделан 371 звонок на благотворительный телефон на сумму 462 евро. Спасибо всем помогающим. Это уже половина суммы, которая нужна на курс серьезной реабилитации.

Три года назад Андрей попал в тяжелую аварию и оказался прикован к инвалидной коляске. Без надежды, что он будет ходить. Сейчас, после долгих занятий, в ногах начала появляться чувствительность. Врачи рекомендуют ему курс реабилитации на специальной аппаратуре для тренировки опорно-двигательной системы. Есть шанс, что он встанет на ноги. Стоимость курса – 2303 евро. Андрею нужна помощь.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 90006383 работает для Андрея до 25 апреля. Стоимость звонка - 1,42 евро.

В ziedot.lv для Андрея открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ. В жизни Андрея есть два ангела – мама Наталья и маленькая дочка Арианна. Сам Андрей Бришка три года назад попал в аварию и оказался прикован к инвалидной коляске. Силы жить дает ему любовь и ответственность - он верит, что сможет встать на ноги, работать, обеспечивать дочку, заботиться о маме... Только сейчас этому сильному мужчине нужна человеческая поддержка.

Так вышло, что с женой Андрей расстался ещё до аварии. Договорились, что после развода дочка будет жить по одной неделе по очереди у мамы и у папы. Андрей тогда снял небольшую квартиру на первом этаже на Саркандаугаве. Чтобы гулять с дочкой в Межапарке, да и до моря недалеко. Первый этаж немного смущал, но это было дешевле, чем другие варианты. Сейчас Андрей, с трудом преодолевая на коляске несколько ступенек от входа в подъезд до квартиры, каждый раз благодарит судьбу – за то, что это первый этаж.

8-летняя Арианна - свет в окошке и смысл всей жизни Андрея. Её фотографиями увешана вся стена в комнате.

"Именно дочка помогла мне вернуться к жизни. Сейчас, когда мы с ней идем на прогулку, как будто не на коляске двигаюсь, а на крыльях. Раньше мне казалось, что все смотрят на меня с сожалением, как на несчастного калеку. Теперь я ловлю себя на том, люди смотрят на нас с теплотой, а на Арианну - с восхищением: она невероятная красавица у меня", - улыбается Андрей.

У кровати стоит Покровская икона - Богородица держит покрывало, как будто укрывает от бед и печалей. Мама Андрея уверена, что сын тогда остался в живых, потому что незадолго перед этим крестился, вместе с дочкой. “Мне исполнялось 33 года. Помню, размышлял о том, что это особенный возраст,” - вспоминает Андрей.

Через несколько дней после дня рождения он с другом возвращался домой из Елгавы на мотоцикле. Был за рулем. Он опытный водитель, с большим стажем. В районе Олайне начался сильный ливень. Рядом по шоссе шла пожарная машина. Андрей старался аккуратно держаться вдоль неё. Но в какой- то момент мотоцикл занесло и выбросило на обочину. Пожарные увидели аварию, остановились, cтали помогать, вызвали скорую. Если бы не они, ещё неизвестно, cколько бы пришлось Андрею с другом проваляться под ливнем. Скорая приехала быстро, в больницу Гайльэзерс везли его с мигалками. И опять повезло, что в тот день дежурил очень опытный хирург.

Дальше – реанимация, операции, боль, шок, отчаяние. Когда пришел в себя, узнал, что ходить он вряд ли будет. По крайней мере года три улучшений ждать не стоило, предупредили врачи. Только после этого срока в его случае можно начинать потихоньку возвращать чувствительность мышц в нижней части тела.

Тем не менее Андрей взял себя в руки и решил, что просто так сдаваться не имеет права. У него – дочка. Он начал заниматься. Смастерил себе вспомогательное устройство, которое называет «палка-поднималка» - брусок прикреплен к потолку над кроватью. Андрей цепляется за него руками, подтягивается и переползает в коляску.

Через те несколько ступенек, которые надо преодолеть от входной двери в подъезд до квартиры, коляску толкает обычно мама.

Недавно после курса реабилитации в медицинском центре Poga, случилось чудо – Андрей стал чувствовать, когда невролог “простукивает” ноги молоточком. У него начали включаться мышцы от бедра до колена. Сейчас по плану – реабилитация коленной зоны. Затем – стопы. И он сможет встать на ноги. Так говорят врачи.

Конечно, ему очень трудно. Но он верит, что справится. Чтобы оплатить дорогостоящую реабилитацию, в ziedot.lv открыли для Андрея счет помощи. Как только соберутся средства, он сможет получить необходимое лечение. Курс лечения на специальной апаратуре стоит - 2303 евро. Андрей живет на маленькую пенсию. Ему очень нужна поддержка.

В ziedot.lv для Андрея открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Андрея Бришки до 25 апреля.

Помочь можно и перечислением денег на специальный счет Андрея. Средства с этого счета пойдут напрямую на оплату курса реабилитации. Никаких процентов с пожертвованных денег не берется.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atkārtota palīdzība Andrejam Briškam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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