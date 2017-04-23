Зеленая лампа |

Весенняя благотворительная акция - «Пасхальная ярмарка» прошла в детском саду MAXVEL. Это стало доброй традицией – дети и родители уже не первый раз дарят частичку доброты тем, кому сегодня трудно.

В этот раз MAXVEL помогал 11-летней Маше Жаркевич, о которой программа “Зеленая лампа” на радио радио Baltkom 93.9 FM рассказывала недавно в одной из программ. Маша только год назад сделала первые в своей жизни шаги, и ей очень нужна помощь, чтобы пройти курс реабилитации и ходить уверенно и без поддержки.

В этот день, 20 апреля, красивые и вкусные пироги, печенья, кексы заполнили ярмарочный стол. Их принесли сами дети. Каждое угощение было выполнено с любовью. А собранные на благотворительной акции деньги – 275 евро уже перечислены на реабилитацию Маши.

"Есть вещи, которым наше сердце должно быть открыто всегда. Мы живы душой, пока умеем сострадать и сопереживать. И если помощь нужна ребенку, вопрос – помогать или нет – вообще не должен стоять. Очень радостно, что наши малыши при поддержке родителей уже с самого раннего возраста получают уроки доброты. И понимают, что многие вещи можно сделать своими руками”, - сказала директор детского сада Елена Миронова.

Эти малыши будут расти с четким внутренним пониманием, что помогать - это хорошо. Спасибо взрослым людям, педагогам и родителям, за то, что дают это понимание ненавязчиво, красиво, без нравоучений - просто своим личным примером. И еще - они умеют делать из этого праздник.