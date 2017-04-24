Зеленая лампа |

Для рижанина Андрея Бришки, о котором программа “Зеленая лампа” на радио радио Baltkom 93.9 FM рассказала во вторник, собрано 2085 евро. На счет поступило 869 евро. Было сделано 975 звонков на благотворительный телефон на сумму 1216 евро.

Три года назад Андрей попал в тяжелую аварию и оказался прикован к инвалидной коляске. Без надежды, что он будет ходить. Сейчас, после серьезных занятий, в ногах начала появляться чувствительность. Врачи рекомендуют ему курс реабилитации на специальной аппаратуре для тренировки опорно-двигательной системы. Есть шанс, что он встанет на ноги. Стоимость курса – 2303 евро. Сейчас ему очень нужна помощь.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 90006383 работает для Андрея до 25 апреля. Стоимость звонка - 1,42 евро.

В ziedot.lv для Андрея открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ.

В жизни Андрея есть два ангела – мама Наталья и маленькая дочка Арианна. Сам Андрей Бришка три года назад попал в аварию и оказался прикован к инвалидной коляске. Силы жить дает ему любовь и ответственность - он верит, что сможет встать на ноги, работать, обеспечивать дочку, заботиться о маме... Только сейчас этому сильному мужчине нужна человеческая поддержка.

8-летняя дочка Арианна - смысл всей жизни Андрея. Её фотографиями увешана вся стена в комнате. "Именно дочка помогла мне вернуться к жизни. Сейчас, когда мы с ней идем на прогулку, как будто не на коляске двигаюсь, а на крыльях. Раньше мне казалось, что все смотрят на меня с сожалением, как на несчастного калеку. Теперь я ловлю себя на том, люди смотрят на нас с теплотой, а на Арианну - с восхищением: она невероятная красавица у меня", - улыбается Андрей.

У кровати стоит Покровская икона - Богородица держит покрывало, как будто укрывает от бед и печалей. Мама Андрея уверена, что сын тогда остался в живых, потому что незадолго перед этим крестился, вместе с дочкой. “Мне исполнялось 33 года. Помню, размышлял о том, что это особенный возраст,” - вспоминает Андрей.

Через несколько дней после дня рождения он с другом возвращался домой из Елгавы на мотоцикле. Был за рулем. Он опытный водитель, с большим стажем. В районе Олайне начался сильный ливень. Рядом по шоссе шла пожарная машина. Андрей старался аккуратно держаться вдоль неё. Но в какой- то момент мотоцикл занесло и выбросило на обочину. Пожарные увидели аварию, остановились, cтали помогать, вызвали скорую. Если бы не они, ещё неизвестно, cколько бы пришлось Андрею с другом проваляться под ливнем. Скорая приехала быстро, в больницу Гайльэзерс везли его с мигалками. И опять повезло, что в тот день дежурил очень опытный хирург.

Андрей получил перелом позвоночника. Дальше – реанимация, операции, боль, шок, отчаяние. Когда пришел в себя, узнал, что ходить он вряд ли будет. По крайней мере года три улучшений ждать не стоило, предупредили врачи. Только после этого срока в его случае можно начинать потихоньку возвращать чувствительность мышц в нижней части тела.

Тем не менее Андрей взял себя в руки и решил, что просто так сдаваться не имеет права. Он начал понемножку заниматься. Смастерил себе вспомогательное устройство - брусок прикрепленный к потолку над кроватью. Андрей цепляется за него руками, подтягивается и переползает в коляску.

Недавно после курса реабилитации в медицинском центре Poga, случилось чудо – Андрей стал чувствовать, когда невролог “простукивает” ноги молоточком. У него начали включаться мышцы от бедра до колена. Сейчас по плану – реабилитация коленной зоны. Затем – стопы. И он сможет встать на ноги.

Конечно, ему трудно. Но он верит, что справится. Чтобы оплатить дорогостоящую реабилитацию, в ziedot.lv открыли для Андрея счет помощи. Как только соберутся средства, он сможет получить необходимое лечение. Курс лечения на специальной апаратуре стоит - 2303 евро. Андрей живет на маленькую пенсию.

В ziedot.lv для Андрея открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom – 90006383 (1,42 евро) работает для Андрея до 25 апреля.

Помочь можно и перечислением денег на счет Андрея. Средства с этого счета пойдут напрямую на оплату курса реабилитации. Никаких процентов с денег не берется.

Также перечислить деньги можно на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код HABALV22

Номер счета - LV95HABA0551006150241

Цель - Atkārtota palīdzība Andrejam Briškam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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