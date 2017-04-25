Зеленая лампа |

Если кому-то покажется, что его жизнь трудна и несправедливо устроена, просто почитайте историю этой маленькой семьи, живущей в Олайне. И тогда все быстро встает на свои места.

В маленькой квартирке на пятом этаже, живут мама Лена, папа Михаил и их 19-летний сын Саша, который болен с рождения детским церебральным параличом. Мальчика нельзя оставить ни на минуту. Cама Лена потеряла зрение из-за осложнений с диабетом. Работать она не может, прожить на крошечные пенсии невозможно. Работает один папа. Семье помогает 70-летняя бабушка, которая приезжает из Риги, где живет в коммунальной квартире без удобств.

При этом никто не впадает в истерики, не обвиняет весь мир. Они просто живут и стараются найти свои маленькие радости в непростой повседневности. И надеются на хорошее. Все по принципу: делай что должен, и будь что будет.

Красивых слов о любви, добре и долге здесь не говорят. Но совершенно очевидно, что без любви друг к другу и огромному чувству ответственности за близких ничего бы не было.

Им очень трудно и очень нужна человеческая поддержка. Сейчас Саше необходимо пройти два курса реабилитации в санатории Яункемери, чтобы облегчить его физическое состояние. Стоимость реабилитации - 2999 евро. Денег таких нет. Поэтому в ziedot.lv открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТпомощи 19-летнему Саше Кушле.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Саши до 2 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Муж у Лены – любимый, они женаты уже 20 лет. Первенца своего ждали с радостью, строили планы. Но сложилось не так, как хотелось. Лене было 25, когда родился Саша. В родильном отделении рижской больницы ее со схватками продержали больше суток, только потом сделали кесарево. Когда мальчик появился на свет, он был травмирован из-за нехватки кислорода. Пока Лена отходила от наркоза, ребенка отправили в Детскую больницу на Виенибас гатве, где он лежал “под колпаком” и дышал с помощью дыхательных трубочек. Мальчика долго кормили через зонд. А потом маму и ребенка выписали домой. Никаких диагнозов Саше не ставили. И только в два года определили, что у мальчика – ДЦП, детский церебральный паралич.

Родители надеялись, что здоровье ребенка как-то нормализуется. Сашу сразу покрестили. Все деньги тогда они отдавали за физиотерапию и необходимые процедуры. Собирали средства и возили ребенка в Трускавец на лечение к знаменитому доктору Козявкину, и это давало улучшения.

Жила семья поначалу вместе с бабушкой Валентиной в коммунальной квартире с соседями и без удобств. Через год после рождения Саши им удалось купить двухкомнатную квартиру в Олайне в кредит. Правда, на пятом этаже. Но тогда они не думали, что придется сына по лестнице носить на руках. Кредит они выплачивают по сей день – 2000 евро в год, это для семьи огромная сумма.

Елена, болеющая диабетом, потеряла зрение. У нее сейчас 1 группа инвалидности. То есть не видит она совсем. И все дела по хозяйству, и уход за сыном – все наощупь. А инсулиновые уколы ей приходится делать себе пять раз в день.

Мама всегда рядом с Сашей

“Посуду помыть, приготовить Лена может, она молодец. Всё руками чувствует, а вот, к примеру, давление аппаратиком сама померить не сумеет, потому что цифры не видит”, - говорит бабушка Валентина. Это сложно описать словами. Но в маленькой квартирке порядок и чистота. На плите стоит кастрюлька со свежим супом. Лена очень уверенно передвигается по квартире, точно знает, где и что у нее лежит, как будто все детали видит внутренним зрением.

“Мы не жалуемся, стараемся все сами, - подчеркивает она. – Но тяжело, конечно. Я очень устала, но ради сына живу”.

Как минимум, три раза в год Саше нужно проходить курс реабилтации в Яункемери, после этого мальчику намного легче. Пенсия по инвалидности у него – 138 евро. Пенсия бабушки – 207 евро. Валентина Павловна смеется, вспоминая, как вытянулись лица у немцев, с которыми она познакомилась в Яункемери. Они спросили у нее: 207 евро – это в неделю? И услышав ответ, онемели.

Саша с бабушкой Валентиной Павловной

Честно говоря, дар речи от таких цифр могут потерять не только иностранцы. Но при этом никто в семье не бьется в истериках от несправедливости, не обвиняет весь мир.

“Нам Бог помогает, он все видит, - говорит Валентина Павловна, – Каждый человек у него, как на ладони, с делами и словами”. Бабушка приезжает каждый день из своей коммуналки в Задвинье - без нее дочери не справиться. Покупает продукты, ходит в аптеку, помогает готовить, ухаживать за Сашей. Сама она 21 год проработала в детском саду.

ДЦП у деток бывает разной степени сложности. У Саши Кушли – тяжелая форма. Только благодаря усилиям родителей и бабушки Валентины он может делать несколько шагов, при поддержке взрослых. Правда, на улицу его выводят редко, маме и бабушке это очень тяжело - 5-й этаж и сложная для Саши лестница не позволяют это сделать. Справляется только папа, когда он не на работе, но и ему очень тяжело. Практически Саша и Елена все время проводят в квартире. Специальный подъемник мог бы очень помочь в этой ситуации. Когда-то в социальной службе Олайнской думы им предоставляли подъемник, приезжал помощник и спускал мальчика на улицу, а потом помогал поднять, и это было огромное облегчение. “Но потом нам сказали, что могут предоставлять подъемник и помощника только дважды в год. Саше – уже 19, он считается взрослым. А что делать, не представляю. Из-за этого мы не можем отвезти Сашу к физиотерапевту, который принимает недалеко от нашего дома”, - вздыхает Лена.

Но в этой семье нет пессимизма и безнадежности. Они очень благодарны всем, кто помогает от чистого сердца. Но главное сформулировала бабушка Валентина: “Когда не на кого положиться, надеешься на Бога. Он и помощь посылает, и людей хороших”. Лена улыбается. Саша кивает. Они лучше всех знают, что это правда.

Сейчас этой семье очень нужна человеческая поддержка. Для оплаты необходимой Саше реабилитации в санатории Яункемери нужно 4000 евро. Из собранных ранее в ziedot.lv средств осталось еще 1001 евро. Поэтому сейчас семье нужно собрать 2999 евро. Самим им не справиться. А речь идет о поддержании физического состояния мальчика, чтобы не было ухудшений и болей.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) будет работать для Саши Кушли до 2 мая.

В фонде ziedot.lvв помощь Саше открыт специальный СЧЕТ. Перечислить выбранную сумму можно, просто зайдя на страничку – банковской картой. Сумма вашего перечисления сразу же прибавится к цифре, указанной на странице. Никакие проценты или орграсходы с этого счета не берутся. Все средства пойдут напрямую на оплату лечебного курса в санатории.

Помочь Саше Кушле можно и перечислением на счет

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Aleksandram Kušlim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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