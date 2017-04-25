Зеленая лампа |

Для рижанина Андрея Бришки, о котором программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom 93.9 FM рассказала в прошлый вторник, собрано 2415 евро. На счет Андрея поступило 869 евро. Было сделано 975 звонков на благотворительный телефон на сумму 1216 евро. Эта сумма полностью пойдет на оплату необходимого Андрею курса реабилитации в медицинском центре Poga.

Три года назад Андрей попал в тяжелую аварию и оказался прикован к инвалидной коляске. Без надежды, что он будет ходить. Сейчас, после серьезных занятий, в ногах начала появляться чувствительность. Есть шанс, что после курса занятий на специальной аппаратуре он встанет на ноги.

Историю Андрея можно прочитать ЗДЕСЬ.

Спасибо большое всем, кто реально приблизил мечту Андрея снова ходить.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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