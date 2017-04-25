Зеленая лампа |

Режиссер Элмар Сеньков ставит спектакли на латышской и русской сценах. В январе он выпустил в полет чеховскую "Чайку" в Национальном театре. А в феврале - спектакль "Добрый человек из Сезуани» в Рижском русском театре им. М. Чехова. Сегодня в 16 часов он будет гостем программы "Зеленая лампа". Будем говорить о добре и зле, которые в нашем мире иногда трудно различить. А также о русской классике и как отличить истинные ценности от фальшивых. До встречи!