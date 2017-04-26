Зеленая лампа |

Для 19-летнего Александра Кушлиса, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom 93.9 FM рассказывала во вторник, собрано 2076 евро. На счет Саши поступило 1482 евро, было сделано 477 звонков на благотворительный телефон на сумму 594 евро.

Саша Кушлис тяжело болен с рождения, он не ходит и не говорит. Сейчас Саше нужен курс реабилитации, чтобы не допустить осложнений. Собрать на реабилитацию нужно 2999 евро. Для скромной семьи это нереальная сумма.

Живет семья в маленькой квартирке в Олайне, на пятом этаже. Саша с рождения болен детским церебральным параличом. Мальчика нельзя оставить ни на минуту. Его мама потеряла зрение из-за осложнений с диабетом. Работать она не может, прожить на крошечные пенсии невозможно. Работает один папа. Семье помогает 70-летняя бабушка, которая приезжает из Риги, где живет в коммуналке без удобств.

При этом никто не впадает в истерики, не обвиняет весь мир. Они просто живут и стараются найти свои маленькие радости в непростой повседневности. И надеются на хорошее. Все по принципу: делай что должен, и будь что будет.

Им очень трудно и очень нужна человеческая поддержка. Сейчас Саше необходимо пройти реабилитацию в санатории Яункемери, чтобы облегчить его физическое состояние. Стоимость реабилитации - 2999 евро. Денег таких нет. Поэтому в ziedot.lv открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТпомощи 19-летнему Саше Кушлису.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Саши до 2 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Лене было 25, когда родился Саша. В родильном отделении рижской больницы ее со схватками продержали больше суток, только потом сделали кесарево. Когда мальчик появился на свет, он был травмирован из-за нехватки кислорода. Пока Лена отходила от наркоза, ребенка отправили в Детскую больницу на Виенибас гатве, где он лежал “под колпаком” и дышал с помощью дыхательных трубочек. Мальчика долго кормили через зонд. А потом маму и ребенка выписали домой. Никаких диагнозов Саше не ставили. И только в два года определили, что у мальчика – ДЦП.

Родители надеялись, что здоровье ребенка как-то нормализуется. Сашу сразу покрестили. Все деньги тогда они отдавали за физиотерапию и необходимые процедуры.

Жила семья поначалу вместе с бабушкой Валентиной в коммунальной квартире с соседями и без удобств. Через год после рождения Саши им удалось купить двухкомнатную квартиру в Олайне в кредит. Правда, на пятом этаже. Но тогда они не думали, что придется сына по лестнице носить на руках. Кредит они выплачивают по сей день – 2000 евро в год.

Елена, болеющая диабетом, потеряла зрение. У нее сейчас 1 группа инвалидности. И все дела по хозяйству, и уход за сыном – делает наощурь. А инсулиновые уколы ей приходится делать пять раз в день.

“Посуду помыть, приготовить Лена может, она молодец. Всё руками чувствует, а вот, к примеру, давление аппаратиком сама померить не сумеет, потому что цифры не видит”, - говорит бабушка Валентина.

“Мы не жалуемся, стараемся все сами, - подчеркивает Елена. – Но тяжело, конечно. Я очень устала, но ради сына живу”.

Как минимум, три раза в год Саше нужно проходить курс реабилитации в Яункемери, после этого мальчику намного легче. Пенсия по инвалидности у него – 138 евро. Пенсия бабушки – 207 евро. Валентина Павловна смеется, вспоминая, как вытянулись лица у немцев, с которыми она познакомилась в Яункемери. Они спросили у нее: 207 евро – это в неделю? И услышав ответ, онемели.

Честно говоря, дар речи от таких цифр могут потерять не только иностранцы. Но при этом никто в семье не бьется в истериках от несправедливости, не обвиняет весь мир.

Саша с бабушкой Валентиной Павловной

“Нам Бог помогает, он все видит, - говорит Валентина Павловна, – Каждый человек у него, как на ладони, с делами и словами”. Бабушка приезжает каждый день из своей коммуналки в Задвинье - без нее дочери не справиться. Покупает продукты, ходит в аптеку, помогает готовить, ухаживать за Сашей. Сама она 21 год проработала в детском саду.

ДЦП у деток бывает разной степени сложности. У Саши Кушлиса - тяжелая форма. Только благодаря усилиям родителей и бабушки Валентины он может делать несколько шагов, при поддержке взрослых. Правда, на улицу его выводят редко, маме и бабушке это очень тяжело - 5-й этаж и сложная для Саши лестница не позволяют это сделать. Справляется только папа, когда он не на работе, но и ему очень тяжело. Практически Саша и Елена все время проводят в квартире.

Семья очень благодарна всем, кто помогает от чистого сердца. Но главное сформулировала бабушка Валентина: “Когда не на кого положиться, надеешься на Бога. Он и помощь посылает, и людей хороших”. Лена улыбается. Саша кивает. Они знают, что это правда.

Сейчас этой семье очень нужна человеческая поддержка. Для оплаты необходимой Саше реабилитации в санатории Яункемери нужно 4000 евро. Из собранных ранее в ziedot.lv средств осталось еще 1001 евро. Поэтому сейчас семье нужно собрать 2999 евро. Самим им не справиться. А речь идет о поддержании физического состояния мальчика, чтобы не было ухудшений и болей.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) будет работать для Саши Кушлиса до 2 мая.

В фонде ziedot.lvв помощь Саше открыт специальный СЧЕТ. Перечислить выбранную сумму можно, просто зайдя на страничку – банковской картой. Сумма вашего перечисления сразу же прибавится к цифре, указанной на странице. Никакие проценты или орграсходы с этого счета не берутся. Все средства пойдут напрямую на оплату лечебного курса в санатории.

Помочь Саше Кушлису можно и перечислением на счет

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Aleksandram Kušlim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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