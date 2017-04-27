Зеленая лампа |

Гостем программы “Зеленая лампа” был известный режиссер Элмар Сеньков. У Элмара уникальный режиссерский опыт. Он ставит спектакли и в латышском, и в русском театрах. Карьера режиссера началась со спектакля “Граненка” в Рижском русском театре им. М. Чехова, и этот спектакль живет уже 7 лет. Состоялось уже сто спектаклей – это рекорд.

В этом году у Элмара были две премьеры – чеховская “Чайка” в Национальном театре и “Добрый человек из Сезуани” - в Рижском русском. 11 мая состоится еще одна премьера – “Грехи Трины” - в Национальном. Не пропустите!

“Театр – единственное пространство, где мы можем говорить о гуманистических вещах и главных смыслах напрямую. Это живая энергия, которую ты отдаешь и получаешь, - уверен режиссер. - Зритель очень чувствует отдачу. Если ее нет, то непонятно, зачем мы вышли на сцену. Поэтому важно договориться с актерами, что именно мы хотим сказать”. Элмар Сеньков считает, что он как режиссер может только озадачить зрителя, поставить вопросы, чтобы у него внутри начался какой-то процесс. Спектакль должен оставить свои вибрации.

Почему для постановки он выбрал пьесу Брехта? “Это притча. Изначально мне понравилось название. Возникает вопрос – кто такой добрый человек? Начинатеся дискуссия - как быть добрым человеком? Добрый человек, я считаю, - тот, кто хочет изменить мир. Мир должен стать лучше. Брехт исследует проблему - есть ли возможность в нашем мире быть добрым и какие препятствия придется тебе преодолеть. Это сложная пьеса. Спектакль ставит вопрос: могу ли я один что-то поменять? Но если каждый так спросит себя, то определенно мир изменится”.

У Элмара Сенькова – маленькая дочка. Рассказывая о ней, он признался, что дочка учит его быть добрым. И еще непонятно, кто кого воспитывает. Ты не можешь оставить ребенка без внимания, не можешь не сказать хорошие слова. Интересно смотреть, как маленький человек отражает тебя.

Сеньков ставил в Национальном театре и детский спектакль - «Красная шапочка и Волк». И переписал финал сказки. “Мне казалось, что это не гуманно – убивать Волка. Красная Шапочка сказала - пусть он живет. Она поняла, что Волк не злой, просто у него природа такая. У нас в одной сцене Шапочка вдруг видит, какое у Волка большое сердце, просто он сам еще об этом не знает. И она дает ему шанс исправиться”.

Элмар Сеньков рассказал о своем отношении к русской классике и пьесам Чехова. Он уверен, что чеховскую “Чайку” можно ставить много раз в течение жизни, и каждый раз это будет новое прочтение. Поставленный им в Национальном театре спектакль очень современен, таких героев очень много в сегодняшней жизни, считает режиссер.

“Должен ли театр провоцировать зрителя? Мы показываем конфликты и проблемы, зритель может на сцене отстраненно узнать себя и понять свои ошибки, и это важно. Театр не должен быть белым и пушистым. Даже внутри самого тяжелого сценария можно заложить что-то хорошее. Провокация, если она оправдана, нас будит, мы начинаем думать. Искусство может делать все. Главное, чтобы ты в результате этого стал лучше”, - подчеркнул Элмар Сеньков.

Он поблагодарил всех, кто слушая истории людей, которым нужна помощь, набирает номер благотворительного телефона 90006383 и тем самым умножает количество добра в окружающем мире.

“Это важно. Помогать и не думать об отдаче - просто помогать. Даже тогда, когда никто не ждет”.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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