Зеленая лампа |

Для 19-летнего Александра Кушлиса, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom 93.9 FM рассказала во вторник, собрано 3286 евро. На счет Саши поступило 2165 евро, сделано 899 звонков на благотворительный телефон на сумму 1121 евро.

Саша с рождения болен детским церебральным параличом. Все собранные средства пойдут на оплату реабилитации, чтобы облегчить его физическое состояние и помочь его маме. Собранных средств достаточно для оплаты реабилитации на этот год. Спасибо всем помогающим ! Все, что еще поступит на счет до вторника, также пойдет в помощь Саше, как и вся сумма от благотворительных звонков.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Саши до 2 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Семья живет в маленькой квартирке в Олайне на пятом этаже. 19-летний Саша болен с рождения детским церебральным параличом. Его мама потеряла зрение из-за осложнений с диабетом. Работать она не может, а пенсии - крошечные.Работает один папа. Помогает 70-летняя бабушка, приезжающая из Риги, где живет в коммунальной квартире без удобств.

Семья очень благодарна всем, кто помогает от чистого сердца. Но главное сформулировала бабушка Валентина: “Когда не на кого положиться, надеешься на Бога. Он и помощь посылает, и людей хороших”.

Им очень трудно и очень нужна человеческая поддержка. Как минимум, три раза в год Саше нужно проходить курс реабилитации в Яункемери, после этого ему намного легче. Пенсия по инвалидности у него – 138 евро. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) будет работать для Саши Кушлиса до 2 мая.

В фонде ziedot.lv открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ помощи Саше Кушлису.

Перечислить выбранную сумму можно, просто зайдя на страничку и выбрав нужную сумму. Сумма вашего перечисления сразу же прибавится к цифре, указанной на странице. Никакие проценты или орграсходы с этого счета не берутся. Все средства пойдут напрямую на оплату лечебного курса в санатории.

Помочь Саше Кушлису можно и перечислением на счет

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Aleksandram Kušlim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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