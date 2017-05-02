Зеленая лампа |

15 мая 15-летней Насте Колосковой непременно надо быть в клинике немецкого города Цорнединг: там ей должны изготовить специальный поддерживающий корсет и ортезы для ног – чтобы девочка могла самостоятельно передвигаться и чтобы снять боли. Очередь подошла, но денег собрать не успели. CРОЧНО нужна помощь. Иначе очредь пройдет, и снова придется по новой ждать записи и собирать медицинские бумаги. И продолжать жить с болями.

…Однажды, когда отчаявшаяся Янина привезла больную дочку в инвалидной коляске в церковь, cвященник, мельком взглянув на девочку, обратился к прихожанам: “Сегодня у нас особенный день, с нами – ангел...”

Воспоминания о таких светлых моментах помогают Янине жить, терпеть и делать то, что должно. Она с дочкой живет в маленькой квартире в Задвинье. Живут они очень скромно, тихо, не позволяя себе не то, что излишеств, но часто отказывая даже в самом необходимом. 15-летняя Настя тяжело больна. Ее мама Янина, молодая и симпатичная женщина, каждый день своей жизни отдает тому, чтобы помочь девочке и хоть чуть-чуть облегчить и украсить её жизнь. Родственников и помощников у Янины нет. Поэтому ей сейчас очень нужна поддержка.

Чтобы 15 мая Настя попала в клинику, в фонде ZIEDOT.LV открыт для неё СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЁТ ПОМОЩИ

ПЛАТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 90006383 (1, 42 евро за звонок) работает для Насти Колосковой до 9 мая.

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Одна на 50 тысяч

Любые планы на жизнь мгновенно меняются, если болен ребенок. Так получилось и у Янины с Настей. С самого рождения девочке поставили несколько тяжелых диагнозов: расщелина неба, порок сердца. К этому, в результате родовой травмы, в годик добавились приступы эпилепсии. Сразу скажем, что с этими бедами со временем Янине c помощью врачей удалось справиться. А вот самая главная их проблема - редкий генетический диагноз “синдром Вольфа-Хиршхорна”, который им поставили в 2 года. Этот сбой встречается у одного из 50 тысяч человек. Крайне редкое хромосомное расстройство выражается в замедленном развитии, сложностях в ходьбе, маленьком весе и росте, судорогах и других аномалиях.

Мама растит девочку одна. Отец ребенка, когда диагнозы после рождения Насти посыпались один за другим, долго не выдержал. Сказал им: уходите. Ситуация в семье стала невыносимой, и Янине пришлось буквально бежать с ребенком на руках.

Временный приют она нашла тогда в кризисном центре Кемери. Потом стала снимать жилье. А сейчас они с дочкой живут в маленькой квартире, выделенной Рижским самоуправлением. Родные у Янины очень далеко, в Якутии, в Риге у нее близких нет. Даже просто встретиться с далекими родственниками проблематично – дорога нереально дорогая, да и преодолеть расстояние в 10 тысяч километров с ребенком в инвалидной коляске – непросто: Насте противопоказаны любые перегрузки и стрессы.

Насте требуется постоянный уход и забота, она не может самостоятельно есть, ходить, обслуживать себя. Девочку нельзя оставить одну. И рядом с ней все 15 лет ежечасно и ежеминутно – мама. Бессменно.

Всякое приходилось слышать Янине. Люди ведь разные. Иногда родители говорят детям: не подходи к этой девочке, она больная. Некоторые советуют Янине: уезжай к себе на родину. Но там у нее нет никаких условий для жизни больной девочки. И, что самое главное - северный климат для Насти уж слишком суровый. А, к тому же, поражается Янина: “Настя родилась в Риге, почему я должна менять ребенку врачей, климат, родину?”.

Янина старается не опускать руки, устает, конечно, но держится. Любовь и забота делают свое дело. Регулярные реабилитации и сеансы у остеопата помогли снять у Насти диагноз “эпилепсия”. Приступов нет уже давно. Операция на сердце больше не требуется, а в 5 лет девочке устранили расщелины нёба. Настя научилась при поддержке взрослого передвигаться по помещению и даже подниматься на несколько ступенек.

Срочно нужна помощь!

Сейчас Насте срочно требуются качественные ортезы и корсет для позвоночника, потому что на то, что им выдали в Латвии бесплатно, без слез смотреть нельзя. Маленькая ножка травмируется жестким ортезом, девочка плачет, ступни натерты до крови. А корсет – жесткий и неудобный, не устраняет боли, просто заковывает девочку, как в панцирь.

Летом Янина с Настей были на консультации у немецкого доктора Берниуса, специалиста по таким проблемам. Он по приглашению фонда ziedot.lv периодически приезжает в Ригу консультировать деток с проблемами опорно-двигательной системы. Благодаря огромному опыту доктору удалось помочь уже многим десяткам маленьких латвийских пациентов встать на ноги и улучшить физическое состояние.

Насте после обследования он рекомендовал заказать особый корсет в одной из ортопедических клиник Gottinger в Германии. Это качественно другой уровень, с таким корсетом девочка сможет стоять ровно и увереннее делать шаги, а позвоночник не будет травмироваться. Стоимость такого корсета, включая поездку Насти с мамой на обследование в клинику, - 4589 евро. Очереди в клинике большие, а консультация в филиале города Цорнединг назначена уже на 15 мая. Если к этому сроку не успеть, потом снова придется ждать долго. И заново собирать все бумаги. А каждый день – это боли и страдания девочки. Поэтому Янина, мама Насти, просит помощи.

Чтобы 15 мая Настя попала в клинику, в фонде ziedot.lv открыт для неё СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЁТ ПОМОЩИ

"Моменты счастья" как инъекции поддержки

Сейчас Настя еще слабенькая - почти два месяца, февраль и март, она проболела сезонным вирусом. Понемножку девочка восстанавливается, но Янина практически не может выйти из дома, оставив ее одну. Иногда ей помогают знакомые, подменяя на пару часов. Отдушину для себя Янина находит в музыке и книгах – читает по ночам, когда дочка спит. На столе у нее целая стопка современной литературы: среди самых любимых – повести Евгения Гришковца, книга латвийского доктора, специалиста по цигун Игоря Кудрявцева и “Моменты счастья” Алекса Дубаса. Алекс собрал сборник из записанных им воспоминаний разных людей о самых ярких и трогательных минутах жизни. “Это очень добрая и светлая книга, - говорит Янина. – Я ее читаю дозированно, это своего рода “поддерживающие инъекции”, тихий разговор с друзьями, и это помогает поверить, что я не одна”.

Книга Алекса Дубаса "Моменты счастья" помогает Янине не отчаиваться и ценить каждое мгновение жизни.

В принципе, она и сама, наверное, могла бы написать такую книгу. Долгие годы отчаяния и борьбы за дочь, без права на слабость и перерыв, научили ее ценить каждое мгновение иначе, чем большинство из нас. В самом прямом смысле Янина понимает, что жизнь – бесценна. Мудрые люди говорят, что такие дети приходят в мир, чтобы научить нас милосердию и добру. А их мамы – посредники между вселенской мудростью и обычными людьми. Так это или нет, каждый решает сам. Но все, кто прочитает эти строки, имеют возможность сделать маленькое бескорыстное доброе дело – позвонить по благотворительному телефону 90006383 (1,42 евро). И помочь не только Насте и ее маме Янине, но и своей душе.

Пока мы беседуем, Настя лежит тихонько, свернувшись в клубочек, слушает музыку. Мама улыбается: “Мы без музыки вообще не можем. Все у нас должно быть под музыку. Особенно Насте нравится “Летний дождь” Талькова и песня Иго Фоминса “Ja ta nav” - может слушать их многократно. А как только включаю песню Олега Митяева (я его и сама очень люблю) “Ах, какая девочка”, дочка легко просыпается и прямо вскакивает. Когда я ее кормлю, ставлю что-то ритмическое – например, веселый мультик о мышонке с забавной песенкой “Какой чудесный день”. Я уже заметила, этот мультик длится 9 минут, и нужно 4-5 повторов - ровно столько, чтобы покормить Настю”.

Когда нужно девочку успокоить, мама включает запись Оптинских богослужений. Действует замечательно. А в раннем детстве, когда у дочки приближались приступы эпилепсии, ее организм откликался на запись колокольного звона. И можно было иногда удержать ее в сознании, избежать приступа. Это удивительные вещи, и таких наблюдений у Яны много. А сама она старается как можно чаще улыбаться. И верить, что завтра будет лучше.

Мы можем помочь. В любой ситуации важно знать, что рядом есть люди. А в такой особенно. И совершенно точно многие из нас, сделав что-то в помощь совсем незнакомой девочке, почувствуют один из тех моментов, о которых экс-рижанин Алекс Дубас пишет в своей книге – “Моменты счастья”.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Насти Колосковой до 9мая. Чтобы 15 мая Настя попала в клинику, в фонде ziedot.lv открыт для неё СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЁТ ПОМОЩИ

Вся сумма полностью напрямую в клинику в Германии на оплату помощи Насте.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!