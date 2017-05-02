Зеленая лампа |

Для Саши Кушлиса из Олайне, с рождения больного детским церебральным параличом, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom 93.9 FM рассказывала в прошлый вторник, собрано 4280,88 евро. На счет мальчика поступило 2859,88 евро. Было сделано 1139 звонков на благотворительный телефон на сумму 1421 евро.

Собранных средств достаточно для оплаты даже не двух, а еще и дополнительного курса очень важной для Саши реабилитации. Семья очень благодарна всем, кто помогает от чистого сердца. Но главное сформулировала бабушка Валентина: “Когда не на кого положиться, надеешься на Бога. Он и помощь посылает, и людей хороших”. Вот и сейчас пришли на помощь хорошие люди. Это вы – все, кто помогал! Огромное спасибо всем!

История Саши ЗДЕСЬ.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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