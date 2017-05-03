Зеленая лампа |

Для 15-летней Насти Колосковой, которая 15 мая должна поступить в клинику в Германии, за один день с момента выхода в эфир программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom 93.9 FM, собрано 2715 евро – это более половины требуемой суммы. На счет девочки поступило 1937 евро, на благотворительный телефон было сделано 642 звонка, что составило ещё 778 евро. Всего нужно собрать 4500 евро.

Девочку ждут в клинике немецкого города Цорнединг: там ей должны изготовить специальный поддерживающий корсет и ортезы для ног – чтобы она могла самостоятельно передвигаться и чтобы снять боли: всвзи с быстрым ростом у Насти усугубилась деформация позвоночника. Её очередь в Германии подошла, но денег собрать не успели. Нужна помощь. Иначе очредь пройдет, и снова придется по новой ждать записи и собирать медицинские бумаги. И продолжать жить с болями.

Чтобы 15 мая Настя попала в клинику, в фонде ZIEDOT.LV открыт для неё СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЁТ ПОМОЩИ

ПЛАТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 90006383 (1, 42 евро за звонок) работает для Насти Колосковой до 9 мая.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ НАСТИ

…Однажды, когда отчаявшаяся Янина привезла больную дочку в инвалидной коляске в церковь, cвященник, мельком взглянув на девочку, обратился к прихожанам: “Сегодня у нас особенный день, с нами – ангел”...

Воспоминания о таких светлых моментах помогают Янине жить, терпеть и делать то, что должно. Она с дочкой живет в маленькой квартире в Задвинье. Живут они очень скромно, тихо, не позволяя себе не то, что излишеств, но часто отказывая даже в самом необходимом. 15-летняя Настя тяжело больна. Ее мама Янина, молодая и симпатичная женщина, каждый день своей жизни отдает тому, чтобы помочь девочке и хоть чуть-чуть облегчить и украсить её жизнь. Родственников и помощников у Янины нет. Поэтому она практически круглосуточно привязана к дочке.

У Насти редкий генетический диагноз “синдром Вольфа-Хиршхорна”. Этот сбой встречается у одного из 50 тысяч человек. Крайне редкое хромосомное расстройство выражается в замедленном развитии, сложностях в ходьбе, маленьком весе и росте, судорогах и других аномалиях.

Мама растит девочку одна. Отец ребенка, когда диагнозы после рождения Насти посыпались один за другим, долго не выдержал. После расставания с мужем Янина тогда с ребенком на руках нашла временный приют в кризисном центре Кемери. Потом стала снимать жилье.

Cейчас они с дочкой живут в маленькой квартире, выделенной Рижским самоуправлением. Родные у Янины очень далеко, в Якутии, в Риге у нее близких нет.

Всякое приходилось слышать Янине. Люди ведь разные. Иногда родители говорят детям: не подходи к этой девочке, она больная. Некоторые советуют Янине: уезжай к себе на родину. Но там у нее нет никаких условий для жизни больной девочки. И, что самое главное - северный климат для Насти уж слишком суровый. А, к тому же, поражается Янина: “Настя родилась в Риге, почему я должна менять ребенку врачей, климат, родину?”.

Янина старается не опускать руки, очень устает, конечно, но держится. Сейчас Насте срочно требуются качественные ортезы и корсет для позвоночника, потому что на то, что им выдали в Латвии бесплатно, без слез смотреть нельзя. Маленькая ножка травмируется жестким ортезом. А корсет – жесткий и неудобный, не устраняет боли, просто заковывает девочку, как в панцирь.

Знаменитый немецкий ортопед доктор Берниус, который по приглашению фонда ziedot.lv периодически приезжает в Ригу консультировать деток с проблемами опорно-двигательной системы, после детального обследования назначил Насте консультацию и рекомендовал заказать особый корсет с поддержкой для головы в одной из ортопедических клиник Gottinger в Германии. Это качественно другой уровень, с таким корсетом девочка сможет стоять ровно и увереннее делать шаги, а позвоночник не будет травмироваться.

Стоимость такого корсета, включая поездку Насти с мамой на обследование в клинику, - 4500 евро. Очереди в клинике большие, а консультация в филиале города Цорнединг назначена уже на 15 мая. Если к этому сроку не успеть, потом снова придется ждать долго. И заново собирать все бумаги. А каждый день – это боли и страдания девочки. Поэтому Янина, мама Насти, просит помощи.

Мудрые люди говорят, что такие дети приходят в мир, чтобы научить нас милосердию и добру. А их мамы – посредники между вселенской мудростью и обычными людьми. Так это или нет, каждый решает сам. Но все, кто прочитает эти строки, имеют возможность сделать маленькое бескорыстное доброе дело – позвонить по благотворительному телефону 90006383 (1,42 евро). И помочь не только Насте и ее маме Янине, но и своей душе.

В фонде ZIEDOT.LV для Насти Колосковой открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЁТ ПОМОЩИ

Никакие проценты с этих денег не берутся, вся сумма полностью напрямую пойдет в орторпедическу клинику клинику на оплату помощи Насте.

ПЛАТНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 90006383 (1, 42 евро за звонок) работает для Насти Колосковой до 9 мая.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!